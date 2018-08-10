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Strateji Oyunu Osmanlı’nın Yükselişi Yayınlandı

Muhteşem Osmanlı ve Revenge of Sultans gibi popüler oyunların yapımcısı olan ONEMT yeni gerçek zamanlı strateji MMO’su Osmanlı’nın Yükselişi’ni mobil platformlarda yayınladı.

Strateji Oyunu Osmanlı’nın Yükselişi Yayınlandı

Kadim Osmanlı halkının dünyasında bir oyun kurmak, imparatorluk geliştirmek, düşmanlarını yenmek ve tıpkı büyük sultanlar gibi kalıcı bir miras bırakmak isteyen oyuncular için yepyeni bir gerçek zamanlı strateji MMO mobil platformlarda yerini aldı: Osmanlı’nın Yükselişi.
İndirme linki: https://app.adjust.com/86riyn6
Osmanlı’nın Yükselişi, Osmanlı birliğini konu alan ilk ve tek gerçek zamanlı strateji oyunudur. Gelişmiş 3D sistemi ile sizleri Osmanlı tarihinin derinliklerine doğru götürecek ve büyük padişahların yolundan giderek kendi imparatorluğunuzu kurup düşmanları bozguna uğratmanızı ve sonsuza dek sürecek bir miras bırakmanızı sağlayacaktır. Oyunda hükümdarlığınıza destek olmak ve düşmanlarınızdan intikam almak için kendi kalenizi kurup geliştirebileceksiniz.
Osmanlı’nın Yükselişi, en inovatif MMO RTS’lerden biri olarak gösteriliyor. Oyun henüz ilk günlerinde olmasına rağmen büyük ilgi görüyor. Oyuna ilk başlayanlar elbette daha avantajlı. Gerçek zamanlı strateji ve çok oyunculu online olması oyunun önemli özellikleri. Yüksek kaliteli grafiklerle daha da çekici hale gelen Osmanlı mimari yapıları ve özel ordu birliklerinin kostümleri Osmanlı’nın Yükselişi’ni daha da ilgi çekici hale getiriyor.
Epik Savaşlar: Türk İmparatorluğu’nun bir Bey’i olarak kendi beyliğinizi yönetecek, Türk dünyasına katkıda bulunacak ve sultanlığın taktiksel, diplomatik, stratejik liderlik gibi özelliklerini geliştireceksiniz.
Sosyal Sistem: Arkadaşlarınızı savaşa davet edebilir ve yenilmez bir lonca kurabilirsiniz. En yakın müttefikleriniz ile omuz omuza savaşın, zaferi takım olarak kutlayın ve düşmanlara korku salın.
Topla, Eğit, Kur, Geliştir: Kaynak toplama, Bina inşaatı, orduları eğitme ve Osmanlı Savaşçılarını geliştirme gibi seçenekler sayesinde güçlenecek ve düşmanlara karşı taktik üstünlük sağlayarak güçlü bir Bey olacaksınız.
Mitoloji: Anadolu topraklarına ait mitolojik söylenceler ve Yunan Mitolojisinden yaratıklar oyuna renk katacaktır. Canavarları yen ve ganimetleri topla.
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Strateji Oyunu
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