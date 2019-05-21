Su teknolojilerinde yapay zeka dönemi

Türk ve Macar firmalar arasındaki ticari potansiyeli canlandırmak için gönüllü çalışmalar yürüten ALX Hungary; 20 Mayıs’ta Macar Kültür Merkezi’nde WaterScope firmasının gerçekleştirdiği “Su Teknolojilerinde Yapay Zeka” içerikli workshop’a sponsor oldu. Etkinlikte su kalitesinin sürekli kontrolünün yapılabilmesi için yenilikçi bir sistem olarak WaterScope’un geliştirdiği teknolojiler masaya yatırıldı.



Sudaki alg ve mikroorganizmaların yoğunluğu ve türünü yapay zeka desteğiyle analiz etme konusunda teknolojiler geliştiren Waterscope, su ve atık su yönetimi, su kalite ve arıtma teknolojileri konusunda uzman kamu ve özel sektörden profesyonellerle bir araya geldi.



Macaristan’ın su arıtma teknolojisinde kendi inovasyonunu yaratabilmiş bir ülke olduğu ve know-how bilgi birikiminin dünya ölçeğinde çok ileri düzeylere ulaştığı belirtiliyor. Ülke bu kapsamda, 2020 yılı sonuna kadar büyük bir kısmı AB fonlarından olmak üzere 1,2 milyar Euro bütçeyi su ve atık su alanlarında kullanmayı planlıyor.



ALX HUNGARY hakkında



ALX HUNGARY, Macaristan’ın dış ekonomik ilişkilerine katkıda bulunmak ve onu çeşitlendirmek amacıyla 2015 yılında Polat Holding bünyesinde kurulmuştur. ALX HUNGARY’nin Türkiye’de İstanbul merkez ofis olmak üzere, Ankara, İzmir, Bursa ve Gaziantep, Yunanistan’da Atina, Macaristan’da Budapeşte ofisleri bulunmaktadır.



Macar İhracatı Teşvik Ajansı HEPA (Hungarian Export Promotion Agency) Macaristan’ın ihracatını artırmaya yönelik faaliyetler yürüten, Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanlığı’na bağlı kar amacı gütmeyen resmi bir devlet kurumudur. ALX HUNGARY, HEPA’nın Türkiye, Yunanistan ve Kıbrıs’tan sorumlu resmi temsilcisidir.



ALX HUNGARY, HEPA’nın sahip olduğu çeşitli sektörlerde binlerce Macar firmadan oluşan veri tabanı sayesinde Türk iş insanları’na Macaristan’ın güvenilir, öncü, rekabetçi ve yenilikçi firmalarıyla bir araya gelmelerine imkan yaratarak iş birlikteliklerini geliştirmek için ücretsiz hizmet vermektedir.