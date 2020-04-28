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Sürdürülebilirlik kurulu oluşturdu ve başkanını atadı

Teknoloji liderlerinden biri olan şirket bünyesinde Sürdürülebilirlik alanında bir kurul ve yönetici pozisyonu oluşturan ilk şirketler arasında yer aldı.Yeni oluşturulan Sürdürülebilirlik Kurulu Başkanı pozisyonu, şirketin sosyal ve çevresel sürdürülebilirliği geliştirdiği teknolojilere daha iyi entegre etme çabalarını yönetecek.

Sürdürülebilirlik kurulu oluşturdu ve başkanını atadı
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Dassault Systèmes (Euronext Paris: #13065, DSY.PA) Alice Steenland’in Sürdürülebilirlik Kurulu Başkanlığı görevine getirildiğini duyurdu. Steenland, yeni oluşturulan bu pozisyonda şirketin sosyal ve çevresel sürdürülebilirliği, hâlihazırda dünyanın en sürdürülebilir firmalarının yeni deneyim kurgulamak, yaratmak ve üretmek amacıyla kullanmakta oldukları 3DEXPERIENCE platformuna daha iyi entegre etme yönündeki çalışmalara öncülük edecek.

Dassault Systèmes’te Endüstri, Pazarlama, Küresel İlişkiler ve Geleceğin İş Gücü alanlarından sorumlu Başkan Yardımcısı Florence Verzelen, konuyla ilgili şu değerlendirmede bulundu: “21’inci yüzyılın endüstrisinin temelinde, ürün, doğa ve yaşamı birbiriyle uyumlu hale getirme çabaları yatıyor. İnovasyonun temel itici gücü olan bu çaba, aynı zamanda ekonominin her sektöründe faaliyet gösteren sürdürülebilir girişimler için de temel niteliklerden biri. Müşterilere en değer verdikleri şey olan sürdürülebilir sonuçları sunarak, şirketlerin ve bireylerin bu yeni dünyada varlık göstermelerine yardımcı olmak istiyoruz. Alice’in sahip olduğu engin tecrübe, bize bu taahhüdümüzü daha da ileri taşımamızı sağlayacak vizyon, birikim ve liderlik kazandıracak.”

Büyük çokuluslu şirketler, sivil toplum kuruluşları, derecelendirme kuruluşları, danışmanlık şirketleri, akademi, startuplar ve çoktaraflı şirketler bünyesinde tam zamanlı veya danışman olarak hizmet vermiş ve hem ABD’de hem Avrupa’da küresel ölçekli projelerde görev yapmış olan Alice Steenland, Dassault Systèmes’e 20 yılı aşkın bir tecrübe ve geniş ölçekli bir bakış açısı getirecek. Daha önce AXA Group bünyesinde kurucu Kurumsal Sorumluluk Başkanı görevini yürüten Steenland, AXA Group’un küresel sürdürülebilirlik sıralamalarında lider bir konuma yükselmesine katkıda bulundu. AXA’ya katılmadan önce, bugün Moody’s iştiraki olan Vigeo bünyesinde yatırımcı araştırma iş kolunu yöneten Steenland ayrıca Arthur Andersen’in iş danışmanlık biriminde görev aldı ve Save the Children USA için stratejik planlama alanında harici danışmanlık yaptı.

Şu anda ShareAction’da yönetim kurulu üyeliği yapan ve Fransız Ecole Polytechnique’de ders veren Alice Steenland, aynı zamanda Yale School of Management, etki yatırım fonu Giant Ventures ve Fransa’nın önde gelen sürdürülebilirlik araştırma enstitüsü IDDRI danışma kurullarında hizmet veriyor. İnsan biyolojisi üzerine lisans eğitimini Stanford Üniversitesi’nde ve işletme yüksek lisans eğitimini Yale Üniversitesi’nde tamamlayan Alice Steenland, tarihin bu anında Dassault Systèmes’e katılmaktan mutluluk duyduğunu belirterek şunları söyledi:

“Günümüzde, dünyanın üretim ve tüketimini acil ve radikal bir şekilde dönüştürerek daha sürdürülebilir bir modele geçmesi gerekiyor,” şeklinde konuştu. “140 ülkede 270,000’i aşkın müşterisi bulunan Dassault Systèmes’in teknolojileri, hâlihazırda bu dönüşümün merkezinde yer alıyor. Şirketin, yaşam bilimlerinden sağlığa, şehirlerden altyapıya ve imalata kadar ekonominin hemen hemen tüm sektörlerine hitap ettiği düşünüldüğünde, yaratabileceği etki muazzam ölçüde.”

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SürdürülebilirlikDassault SystèmesAlice Steenland3DEXPERIENCE
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