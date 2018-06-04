Tablet beklentinin altında kaldı

IDC'nin en son açıklanan rakamlarına göre Türkiye kişisel bilgisayar ve tablet pazarı -PCD- (masaüstü bilgisayar, dizüstü bilgisayar, iş istasyonları ve tablet) 2018 yılının ilk çeyreği %9.3 yıllık büyüme oranıyla 864,632 adet ile kapattı. Global bilgi ve iletişim teknolojileri araştırma ve danışmanlık hizmetleri firması IDC'nin PCD pazar verilerine göre bu adet IDC'nin 2018 1. çeyrek için öngördüğü rakam ile bire bir aynı gerçekleşti. Bir diğer yandan 2017'nin son çeyreği ile karşılaştırıldığında %20 oranında bir düşüş oldu.

PC pazarına özel bakıldığında yüklemelerde yıllık bazda %16.2 oranında büyüme gerçekleşti. “Yılın ilk çeyreği, 2017 son çeyrek gibi olumlu ortamın hakim olduğu bir dönemdi” diyor IDC kıdemli araştırma analisti Ayşe Kaptanoğlu. “Geçen yılın son çeyreğinde kapanan bazı büyük ihalelerin yüklemelerinin Q1’e sarkması, perakende sektöründe KDV indirim kampanyalarının tüketici taleplerini canlı tutması, oyun bilgisayarı kategorisinin ilgi çekmeye devam etmesi ve kamuda kapanan ihalelerin ilgili çeyreğe yetişmesi beklentinin üzerinde bir yükleme adedi çıkmasını sağladı.”Tablet tarafında ise yılın ilk çeyreğindeki rakamlar yıllık %2.3 büyüme olduğunu gösterse de sonuçlar IDC tahminlerinin altında kaldı. “Geçen çeyrekten kalan stoklu ürünler üreticilerin biraz daha temkinli yükleme yapmalarına sebep oldu” diyor Kaptanoğlu. “Artan bileşen maliyetleri, özellikle panel fiyatları, maliyetlerin yükselmesine sebep olurken bazı tablet üreticilerine karsı fiyat avantajı yakalanmasını zorlaştırmıştır. Pazarı biraz hareketlendirmek amaçlı Telekom kanalında kampanyalar yapılsa da sadece bazı üretici firmalar istenen fiyat seviyesine inmeyi başarabilmiştir.”2018 ilk çeyreğindeki ilk 3 oyuncuya bakacak olursak Lenovo geçen yılın aynı çeyreğinde %20 pay alırken bu yıl ilk çeyrek %25.4 lük pazar payı ile 1. sıraya yerleşmiştir. HP %20.3 lük oran ile ikinci sırada yer almış, Asus ise %12.1 lik pazar payıyla 3. lüğünü korumuştur. Tablet tarafında Samsung %25.4lük pazar payı ile liderliğini sürdürürken, Alcatel %10.2 ile ikinci sıraya yükselmiş, Apple ise %9.2 ile 3. büyük marka olarak çeyreği tamamlamıştır.“Şu ana kadarki gelişmeler her ne kadar belentilerin üzerinde gerçekleştiyse de önümüzdeki dönem bizleri daha kötümser bir ortam bekliyor” diyor Ayşe Kaptanoğlu. “Süregelen ekonomik belirsizlik, erken seçim, Türk Lirası’nin Amerikan doları karşısındaki değer kaybı, düşüş trendindeki tüketici güven endeksi, yeni cihaz alımlarında çekimser bir hava yaratıyor. Aynı zamanda, artan dolar kuru cihazlarin fiyatlarında da artışa yol açacağı için tüketici talebinde de bir azalma beklenmekte. Kurumsal tarafta ise, büyük olasılıkla bazı ihalelerin ertelenmesi ve kanalda finansal zorlukların yaşanması söz konusu.”International Data Corporation (IDC), bilgi teknolojileri telekomünikasyon ve tüketici teknolojileri alanlarında pazar araştırması ve danışmanlık hizmetleri sunan ve etkinlikler düzenleyen bir numaralı küresel oyuncudur. IDC, BT profesyonellerinin, şirket yöneticilerinin ve yatırımcıların teknoloji satın alırken ve iş stratejilerini belirlerken gerçeklere dayalı kararlar almalarını sağlar. 110’dan fazla ülkede 1100’den fazla IDC analisti ile teknoloji, sektör fırsatları ve trendleri konusunda küresel, bölgesel ve yerel uzmanlık sunar.50 yılı aşkın bir süredir IDC, stratejik bilgiler sunarak müşterilerinin iş hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmaktadır. IDC, bilgi teknolojileri, basın, araştırma ve etkinlik düzenleme alanında dünyanın lider kuruluşu olan IDG’nin bir yan şirketidir.Orta Doğu, Afrika ve Türkiye’nin yer aldığı bölgede IDC, bölgesel merkezi Dubai olan Riyad, Kazablanka, Nairobi, Lagos, Johannesburg, İstanbul ofisleri ile 2016'da açılışı yapılan Kahire ofisi koordineli bir ağ oluşturmaktadır. Yerel deneyim ile bu dinamik bölgelerdeki pazarları kapsamlı bir şekilde anlayabilmek için uluslararası bir bakış açısını bir arada sunan IDC’nin, pazar istihbarat hizmetleri derinlik, tutarlılık, kapsam ve doğruluk bakımından eşsizdir. IDC Orta Doğu, Afrika ve Türkiye’de bölge genelinde 130’in üzerinde analist, danışman ve konferans görevlisi ile hizmet vermektedir.