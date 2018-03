Talepler hızla artıyor!

Büyük Ölçekli Şirketler Buluta Taşındıkça Veeam Backup for Microsoft Office 365’e Olan Talepler de Hızla Artıyor

2.3 milyon Microsoft Office 365 kullanıcılı 25.000’den fazla kurum, verilerini korumak için Veeam Backup for Microsoft Office 365’i indirdi.

Veeam, Veeam Backup for Microsoft Office 365’in cirosunun bir önceki çeyreğe göre yüzde 327 arttığını belirtti.

Veeam’in bulut iş kolunun en başarılı yılının ardından gerçekleşen büyük miktarda kullanım, ciroyu bir önceki yıla göre yüzde 50 artırırken, Veeam Bulut ve Hizmet Sağlayıcı sayısı da 18.000’e ulaştı.

Şirketlerin kesintisiz çalışabilmesine yönelik çözümlerin yenilikçi tedarikçisi Veeam® Software Veeam Backup for Microsoft Office 365 ’e ilk çıktığı andan itibaren giderek güçlenen ve artan bir talep olduğunu açıkladı. Yazılımı indiren 25.000’den fazla kurumda 2.3 milyonun üzerinde Microsoft Office 365 kullanıcısı bulunuyor. 2017’nin ikinci çeyreği ile üçüncü çeyreği karşılaştırıldığında Veeam Backup for Microsoft Office 365 satışlarında yüzde 83 artış gözüküyor. Bu artış Microsoft Office 365’in 30 Ekim 2017’de sona eren çeyrekte elde ettiği yüzde 42’lik büyümenin yaklaşık iki katı. 2017’nin son çeyreğinde, özellikle Veeam Backup for Microsoft Office 365 v1.5’in çıkışıyla satışlar bir önceki çeyreğe göre yüzde 327 artışla çok daha hızlı bir şekilde büyüdü. Bu da Veeam’in şirket olarak genel ivmesini hızlandırırken artarda dördüncü çeyrekte de büyüme gösterdiğini göz önüne serdi.Veeam Backup for Microsoft Office 365, Office 365’te bulunan yerli esneklik kontrollerinin yanı sıra Microsoft’un veri merkezlerinden sağladığı otomatik veri kopyalamanın üzerinde verilerini koruyacak ek seçenekler de sunuyor. Bu kombinasyon şirketlerin verileri üzerinde tam bir hakimiyeti olmasına imkan verirken kullanıcılara da kesintisiz çalışırlık sunuyor.Büyük ölçekli şirketler giderek daha fazla iş kritik hizmetleri buluta taşımayı düşünürken, bu ortamda ihtiyaç duyulan veri koruma ve erişilebilirlik sunanlar için büyük fırsatlar var. Veeam de bu pazara liderlik etmeye hazır.Veeam Global Bulut Grubu Başkan Yardımcısı Paul Mattes büyük ölçekli şirketlerin erişilebilirlik sağlama ve buluttaki verilerini koruma konusunda daha fazla endişelenmelerine gerek olmadığını düşünmenin büyük bir hata olduğunu söylüyor. “Kurumlar Microsoft Office 365 gibi bulut tabanlı uygulamaları kurma konusunda hızlı davrandıkça kimin neden sorumlu olduğunu açıkça belirlemeye ve anlamaya ihtiyaçları var. Örneğin; Microsoft, Office 365’in altında inşa edilen altyapının yönetimini üzerine alırken kurumlar da kullanıcıların eriştiği veriler üzerinde tam bir kontrole sahip oluyor; ayrıca uyumluluk ve yasal gereklilikleri de karşılıyorlar.” Microsoft Yılın İş Ortağı (Uygulama Geliştirme) olan Veeam, Veeam Backup for Microsoft Office 365 ile bu yeni ve hızla büyüyen pazar fırsatına uyum sağlıyor ve pazarda güçlü bir yerde duruyor.Veeam Backup for Microsoft Office 365 v1.5 basit bir şekilde büyük ölçekli şirketlerin Office 365 dağıtımının korunmasına imkan veriyor. Çoklu veri havuzu, çok kiracılı mimari ekiyle yönetilen çeşitli ölçeklenebilir iyileştirmeler sayesinde Büyük Ölçekli Şirketler de çözümü hızla benimsiyorlar. Vodafone Espana, Los Angeles Metropolitan Ulaşım Teşkilatı, Fresno Bölgesi Şerifi BT ekibi, College Success Foundation ve Mairie de Versailles ili Veeam çözümünün ölçeklenebilirliği ve güvenilirliğinden yararlanıyor. Ek olarak bu yeni ürün, 18.000 Veeam Bulut ve Hizmet Sağlayıcısı (VCSP) İş Ortağı’nın tehlikeli bir saldırı, insan hatası ya da kesintide, kurumlara kritik e-mail verilerini koruyacak Office 365 yedekleme hizmeti sunmasına da olanak veriyor.Veeam ayrıca hibrit e-mail dağıtımı yoluyla güçlü bir kullanım da sağlıyor. Veeam, büyük ölçekli şirketlerin Office 365 e-mail verilerini yedeklerken aynı çözümle şirket içinde değişimi de sağlıyor. Kurumlar verilerini istedikleri yerde depolayabiliyor. Bu Microsoft Azure gibi açık bulut olabileceği gibi şirket içinde de olabiliyor. Veeam Backup for Microsoft Office 365 hibrit e-mail dağıtımının yönetimini basitleştiriyor ve Office 365 ile şirket içindeki Exchange arasında posta kutusu verisi ve kullanıcıları taşıyor.Veeam Backup for Microsoft Office 365, çok yıllık kulanım için ek indirime sahip ve kullanıcı başına 18 dolar/yıl’dan başlayan özel tanıtım fiyatları üzerinden lisanslanıyor. Tüm lisanslar kullanıcı sayısı üzerinden düzenleniyor ve 7/24 Ürün Desteği ’ne sahip olunuyor.Veeam dünya çapında kesintisiz çalışmayı gerçekleştirme sırasında şirketlerin karşılaştığı zorlukların farkında. İşletmeler tüm yıl boyunca her gün 24 saat çalışmak zorunda. Veeam modern veri merkezinin kesintisiz çalışması adına yeni bir pazara öncülük ediyor. Kurtarma zamanı (RTO) ve kurtarma nokta hedeflerini (RPO) saatler ya da günler içinde gerçekleştiren eskiden kalma yedekleme çözümlerinin aksine Veeam şirketlerin kurtarma zamanı ve nokta hedeflerini (RTPO) tüm uygulamalar ve veriler için 15 dakika ya da daha azında gerçekleştirmelerine yardımcı oluyor. Bu talebi karşılamak amacıyla yüksek hızlı kurtarma, veri kaybının önüne geçme, kanıtlanmış koruma, yedeklenen veriden faydalanma ve uçtan uca görüntüleme sağlıyor. Veeam Backup & Replication™’ı içeren Veeam Availability Suite™, işletmelerin zaman kazanması, riskleri azaltması ve sermayeyle operasyonel harcamaları gözle görülür şekilde düşürmesine yardımcı olacak modern veri merkezinin sanallaştırma, depolama ve bulut teknolojilerini bir üst seviyeye taşıyor.2006’da kurulan Veeam’in 33.000 ProPartner’ı ve dünya çapında 157.000’den fazla müşterisi bulunmaktadır. Merkezi İsviçre’nin Baar şehrinde bulunan ve dünyanın çeşitli ülkelerinde ofisleri bulunan Veeam hakkında daha fazla bilgi için http://www.veeam.com/tr ‘yi ziyaret edebilirsiniz.