Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Kudüs Avrupa Macaristan afrika pkk
Tarihi köşk satışta
Tarihi köşk satışta
TAV'a bir ödül daha
TAV'a bir ödül daha
Hayatta emeklilik yoktur
Hayatta emeklilik yoktur
Yine en iyi seçildi
Yine en iyi seçildi
Hazine buldular
Hazine buldular

Tamamen yerli ve milli! Sipariş yağıyor

Pandemi, imalatta endüstri 4.0’a geçişi hızlandırdı. Pandemi öncesi, işçilik maliyeti ile otomasyona geçiş arasında kıyaslama yaparak tercihini işçilikten yana kullanan şirketler, salgın sırasında üretim kesintisi riski yaşayınca bu eğilim terse dönmeye başladı.

Tamamen yerli ve milli! Sipariş yağıyor

Türkiye’de imalat sektörünün robot ve otomasyona talebinin bu dönemde dört kat arttığını belirten Tezmaksan Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Aydoğdu, “Sanayi robot istedi, Tezmaksan şirket kurdu” dedi. Aydoğdu şu bilgileri verdi:

“2 milyon euro yatırımla kurulan Tezmaksan Robot Teknolojileri ve Otomasyon şirketi Hadımköy’de 3 bin metrekarelik yeni binasında faaliyete geçti. Şirket aldığı siparişlerle dört aylık çalışma takvimini doldurdu.”
 
Sırada Anadolu var
 
Beş yıllık stratejileri içinde Konya ve Sivas’ta da birer üretim tesisi açmanın bulunduğunu bildiren Aydoğdu, şunları söyledi:
 
“Gelişkin bir sanayiye sahip olan ve bölgelerine ciddi katkı sağlayan Sivas ve Konya’ya ya üretimi taşıyarak yatırım miktarını 10 milyon euro’ya çıkarmayı planlamaktayız. Tezmaksan Robot Teknolojileri ve Otomasyon şirketinin globalde de olmasını istiyoruz.”
 
Hataya izin yok
 
Tezmaksan Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Aydoğdu, geliştirdikleri ürünleri şöyle anlattı:
 
“Yerli ve milli robotlu otomasyon sistemi olarak geliştirdiğimiz Cubebox, verimliliği artırıyor, hatalı duruşa ve hataya izin vermiyor. Operatör robot işbirliğine yeni bir boyut kazandıran Cubebox, fabrikanın insansız çalışması gereken süreçlerinde de rahatlıkla kullanılabiliyor. Bütün robotlu makinelerde kontrol ünitesi olarak kullanılabilen ROBOCAM, programını kendisi yapıyor, operatörlerin program bilmesine de gerek kalmıyor. Kapasitematik ise üretimde verimliliği artırmak ve arızaları önceden saptayarak müdahale edebilmek amacıyla geliştirdiğimiz bir uzaktan izleme ve verimlilik raporlama sistemi. Kapasitematik’i 5G teknolojisine uyumlu hale getirdik, 10 GB’lık veri saniyenin binde biri hızında iletiliyor.”

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Tezmaksan Yönetim Kurulu Başkanı Hakan AydoğduROBOCAMTezmaksan Robot Teknolojileri Ve Otomasyon şirketi
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.