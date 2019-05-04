Posta yazarı Murat Gülderen'in "Tansiyona uzaktan takip" başlıklı yazısında akıllı tansiyon aletlerini kaleme aldı. Özel uygulamaları ile telefona ya da tablete bağlanan cihazlar kan basıncı, kalp ve nabız ritmi gibi anlık verileri istendiği anda doktora gönderebiliyor. Bu da en doğru müdahaleyi vakit kaybetmeden yapmayı sağlıyor.



Dijital dönüşümle birlikte tansiyon aletleri öyle bir akıllandı ki, kablosuz internet ya da bluetooth üzerinden telefon ya da tablete bağlanıp sonuçları ne kadar uzakta olursa olsun anında doktorla paylaşmaya olanak sağlıyor. Bir başka değişle milyonlarca tansiyon hastasının uzaktan takibi kolaylıkla yapılabiliyor. Bu teknolojiyle birlikte kalp krizinin ve felcin en önemli sebeplerinin başında gelen hipertansiyonun kısa sürede kontrol altına alınması amaçlanıyor.



VAKİT KAYBI YOK



IOS ve Android işletim sistemlerine uygun özel uygulamaları olan kablosuz cihazlar sayesinde acil müdahale için vakit kaybının önüne geçilirken, anlık yeme içme ile ilgili de hızlı çözümler üretilebiliyor. Türkiye’de de kısa süre önce satışlarına başlanan bu cihazlar mobil bağlantı gücü sayesinde spor yaparken de kolaylıkla kullanılabiliyor. Küçük oldukları için cebe bile rahatlıkla sığabilen bu cihazlar, sağlık alandaki bir devrin de kapılarını aralıyor. İşte o aletler:



QuardioArm



Çok basit bir şekilde bloetooth aracılığı ile akıllı cihazlara bağlanan bu tansiyon aletini kullanabilmek için önce Quardio uygulamasını indirmek gerekiyor. Telefon ya da tablet eşleştirmesi tamamlandığında cihaz sol kola takılıyor ve start düğmesine basıldığı an ölçüm başlıyor. Hastanın kendisi dışında doktoru ve aile üyelerinin de durumu uzaktan kontrol etme imkanı sunan cihaz, veri yüklemeyi, bulutta saklamayı ve paylaşımı sağlıyor. Düzensiz kalp atışlarında da uyarı veren alet, kan basıncını kusursuz ölçüyor.



Fiyatı: 1300 TL



Xiaomi iHealth



Bu cihaz da Mi Home uygulaması ile telefon ve tablete bağlandığında kan basıncı yani tansiyon seviyesini ölçtüğü gibi nabız değerlerini de kontrol ediyor. Geçmişe dair kan basıncı raporlarını da tutan cihaz, tüm bu bilgileri doktora anında gönderebiliyor. Sesli bildirim de yapabilen alet, verileri koldan alıyor. Cihazın telefona bağlanması için Wi-Fi ve bloetooth’un açık olması gerekiyor.



Fiyatı: 500 TL



Omron 10 Series



Otomatik olarak son 10 dakika içinde alınan son 3 okumanın ortalaması görüntüleyen cihaz, düzensiz kalp, kan basıncı ve nabız atışları tespit ettiğinde uyarı veriyor. Bluetooth ve Wi-Fi özelliğiyle donatılan bu cihazın da hem iOs hem de Android uygulaması mevcut. Bu uygulamalardan tüm veri aktarımlarını doktora ve hasta yakınlarına e-posta ile gönderebilen alet düşmeye ve çarpmaya karşı da dayanıklı olarak tasarlandı.



Fiyatı: 900 TL



Medisana Connect



Bu kol tipi tansiyon aleti de özel uygulaması bluetooth ile eşleştirildiğinde telefona ve tablete veri transferi yapıyor. LED göstergeleriyle dikkat çeken cihaz, iki kullanıcının her biri için 500’er veri kaydı tutabiliyor ve bunları kolaylıkla doktorlarınızla paylaştırıyor. Bu bilgileri özel grafiklerle anlatan aletin ekranında geniş yazılarla büyük küçük tansiyon ölçüleri, nabız durumu, tarih ve saat de yer alıyor.



Fiyatı:640 TL



Beurer BM 85



Bu cihaz da ücretsiz özel Beurer Health Manager uygulaması ile eşleştirildiğinde son 7 günün sabah akşam ortalama tansiyon değerleri ile kayıtlı tüm ölçümlerin ortalamasını öğrenmenizi sağlıyor. Bu veriler, cihazın kablosuz iletişim özelliği sayesinde cep telefonu ya da tablete aktarılarak istendiğinde ilgili kişilere gönderilebiliyor. Tansiyon aletinin USB girişi de var. Yani bilgiler doğrudan bilgisayara da aktarılabiliyor.



Fiyatı: 600 TL