Teknolji devinden ortaklarına ödül

Dünyanın en büyük teknoloji firmaları arasında yer alan Huvawei, “Geleceği yüksek kaliteyle yönlendirmek amacıyla endüstri ve kazan- kazan ekosistemi için işbirliği ve inovasyon yapın” ana temasıyla 2017 Tedarikçi Toplantısı’nı gerçekleştirdi. 200 tedarikçinin katılımıyla Marriot Ataşehir Oteli’nde gerçekleşen toplantıda 10’dan fazla iş ortağına ödül verildi.



İrem Çöteli - Huawei Türkiye 2023 vizyonuna ulaşmak hedefiyle, daha iyi dijital bir Türkiye inşa etmek için, telekom altyapısı konusunda 850 milyon doların üzerinde bir yatırım tutarıyla 70'in üzerinde farklı yerel tedarikçiyle birlikte çalışıyor. Etkinlik sırasında sürdürülebilir iş ortaklığı için 5 temel gereklilik; yüksek kalite, hızlı geri dönüş, yetenekli olma, politikalarla uyumlu olma ve gerekli prosedüre uygun hareket etme temeline dayandırılarak ifade edildi.



Huawei ile birlikte çalışan yerel şirketler; evrensel, 4.5G, kapalı alan erişimi, veri merkezi, Telekom ekipmanı, saha işleri, yönetilebilir hizmetler, şebeke planlama ve optimizasyonu, FTTX, IDC Tesisi, Lojistik ve ekipman kaynaklarının harici tedariki gibi başarılı büyük projelerin gerçekleştirilmesinde büyük katkılar gerçekleştirdi. Bu katkılara ek olarak; tedarikçilerde performans, portföy yönetimi, kaynak kalitesi ve miktarı gibi konuların öncelikli olduğu belirtildi.

Huawei ve tedarikçi şirketlerin geleceğin dijital dönüşümünün kapılarını açmak için iyi bir araç olan ISDP’nin en iyi kullanım ortağı ödüllü tedarikçi Berke Telekom’un Genel Müdürü Barış Büyükada “2015 yılından bu güne Huawei Türkiye ile başarılı projelere imza attik. Bu süreçte ISDP (Proje yönetim sistemi) sistemi ile personelimizin dünya standarlarında iş sağlıgı güvenliği, kalite kontrol ve malzeme yönetimi konularında tüm eğitimleri aldık. Uygulamaları konusunda da firma olarak gerekli hassasiyeti gösterdik. Huawei, firma olarak çalışmayı her zaman hedeflediğimiz bir şirketti. Bugünlerde hedeflediğimiz bu ödülü almaktan şahsım ve şirketim adına teşekkürü bir borç biliyorum. Berke Telekom ailesi olarak; Huawei Türkiye’nin 15. Yılını kutlar, hep birlikte başarılı ve bol kazançlı nice güzel 15 yıllar geçirmeyi dileriz” diye konuştu.

En iyi şebeke performansı tedarikçisi ödülünü alan ONS Grubu Kurucusu ve Yönetim Kurulu Üyesi Arif Çelikkol, ise şöyle konuştu: “Huawei Teknoloji alanındaki bilgi ve tecrübesi ile her yıl olduğu gibi bu yıl da bizleri bir araya getirdi. Sektörle ilgili planlarını ve politikalarını ve olası fırsatları yakından dinleme fırsatına sahip olduk. Ödüle layık görülmemiz, yaptığımız çalışmaların izlenmesi ve takdir edilmesi bir yana, bu ülkenin teknolojik anlamda en iyi performansına layık görülmek ayrıca onurlanmamıza sebep oldu. Türkiye’de 15. yılını kutlayan Huawei'nin hem teknolojik hemde ticari olarak gelecek planları arasında önemli bir yerimiz olduğunu görmekten dolayı çok memnunuz.”

