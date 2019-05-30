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Teknoloji devlerinden 'bulut' ortaklığı

Dell Technologies ve Microsoft, Bulut ortaklığını genişletiyor.

Teknoloji devlerinden 'bulut' ortaklığı
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Müşterilerin dijital dönüşümü hızlandırmalarına yardımcı olmak için ortaklıklarını genişleten iki şirket, yeni Azure VMware Çözümleri ile daha fazla seçenek ve esneklik sunuyor.

Microsoft ve VMware, dijital çalışma alanı teklifleri ve geleceğin bulut entegrasyonları için iş birliği yapıyor.

Dell Technologies ve Microsoft, daha fazla müşterinin ihtiyacını karşılamak ve dijital dönüşümü hızlandırmaya yardımcı olmak için ortaklıklarını genişlettiklerini duyurdu. Şirketler bu iş birliği sayesinde, Microsoft Azure’da tamamen yerel, destekli ve sertifikalı VMware bulut altyapısı sunacak.

Buna ek olarak, ortak Microsoft 365 ve VMware Workspace ONE müşterileri, Microsoft Intune ve Azure Active Directory ile bulut tabanlı entegrasyon sayesinde Office 365'i cihazlar genelinde yönetebilecekler.

VMware ayrıca Microsoft Azure’daki VMware Horizon Cloud'u kullanan Microsoft Windows Virtual Desktop'ın özelliklerinin kapsamını da genişletecek.

İşbirliğinin genişletilmesi hakkında konuşan Microsoft CEO'su Satya Nadella, "Microsoft olarak, müşterilerimizi dijital dönüşüm yolculuklarında desteklemeye odaklandık ve bunu, müşterilerimizin zaten sahip oldukları teknolojileri kullanarak Microsoft bulutunun avantajından yararlanmalarını sağlayan ortaklıklar aracılığıyla gerçekleştiriyoruz. Dell Technologies ve VMware ile birlikte, ortak müşterilerimize yeni fırsatlar yaratacak ve değişen ihtiyaçlarını karşılayacak entegre bulut deneyimi ve dijital çalışma alanı çözümleri sunuyoruz” dedi.

Dell Technologies Başkanı ve CEO’su Michael Dell, işbirliği hakkında şunları söyledi:

"Bu duyuru, Dell Technologies ve Microsoft’un tüm teknoloji ortamını müşterilerimiz için sadeleştirmeye çalıştığı anlamına geliyor. Amacımız uçtan, merkeze ve buluta kadar tek bir görünüm, müşterilerimizin dijital geleceği için entegre bir platform sağlamak."

Bulut bilişim, işletmelerin iş hedeflerine daha hızlı ulaşmalarını sağlamada büyük önem kazandı. Bulutun ölçeklendirilebilirliği, gelişmiş güvenliği, verimliliği, maliyet tasarrufları ve daha pek çok özelliğiyle birlikte şirketler birçok avantajdan yararlanıyor. Bu avantajlar, kuruluşların yapay zekâ ve nesnelerin interneti gibi teknolojilerin potansiyelinden daha iyi faydalanmalarını sağlıyor. Şirketler bu iş birliği sayesinde daha da açık, esnek ve ölçeklendirilebilir çözümlerle müşteri dönüşümlerini hızlandırmayı amaçlıyorlar.

VMware CEO'su Pat Gelsinger iş birliğini şöyle yorumladı:

"Müşteriler, Microsoft ile iş birliğimizin genişlediğini görmekten heyecan duyuyorlar. Bu yenilikçi bulut ve istemci teklifleri, müşterilere daha da fazla değer katacak, hibrit çok bulutlu ve çok cihazlı yolculuklarını hızlandırmak için daha fazla esneklik sağlayacak ve şirketlerinin dijital dönüşüm yolculuğunu hızlandıracaktır."

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Anahtar Kelimeler:
BulutCloud TechnologyMicrosoftDell Technologies
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