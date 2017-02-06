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Teknoloji gündemi 2017'de yoğun olacak

Dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarı CES’te konuşan TeknoSA Genel Müdürü Bülent Gürcan, 2017 yılında teknoloji gündeminin çok yoğun olacağını söyledi.

Teknoloji gündemi 2017'de yoğun olacak

Las Vegas Nevada’da bu yıl 50.si düzenlenen dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarı CES’te dünya markalarının temsilcileri ile bir araya gelen TeknoSA Genel Müdürü Bülent Gürcan, 2017’de teknoloji gündeminin çok yoğun olacağını söyledi.

Pek çok markanın 2017’de yepyeni ürünler piyasaya süreceğini belirten Gürcan, “Hayatın farklı alanlarında yeni ürünler görmeye devam edeceğiz. Biz de TeknoSA olarak, hem teknoloji ürünlerindeki gelişmelerin yaratacağı hareketlilik hem de yenilikçi hizmetlerimiz ve uygulamalarımız ile değer yaratmaya devam edeceğiz. Pek çok markanın yepyeni ürünlerini yeni yılda tüm satış kanallarından Türkiye ile buluşturacağız” dedi.
 

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