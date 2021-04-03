Teknoloji ile yaşamı iyileştirecekler

Dünyanın lider telekomünikasyon şirketlerinden Vodafone, tüm dünyada marka konumlandırma stratejisini, sloganını ve görsel kimliğini yeniledi. Dünyanın en iyi bilinen markalarından biri olan Vodafone’un yeni marka kimliğinde, teknoloji ve insan birlikteliğinden doğan güçle daha iyi bir geleceğin mümkün olduğuna vurgu yapılıyor. Bu doğrultuda, şirketin “Together we can” olarak belirlenen yeni sloganı, Türkiye’de “Birlikte mümkün” şeklinde kullanılacak. Yeni marka konumlandırması kapsamında, Vodafone’un ikonik logosunda ve kırmızı fon kullanımında da bazı değişikliklere gidildi. Vodafone, yeni marka kimliğini duyurmak üzere televizyon, yazılı basın ve dijital mecraları kapsayan bir tanıtım kampanyası başlattı.

Vodafone’un yeni marka kimliğini değerlendiren Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, şunları söyledi:

“İçinde bulunduğumuz pandemi süreci, bireylerden kurumlara herkesin bağlantıda olabilmesi için teknolojinin ne kadar önemli rolü olduğunu her zamankinden daha net bir biçimde gösterdi. Amaç odaklı bir şirket olarak, teknolojinin insan yaşamını iyileştirebileceğine inanıyoruz. Yeni marka konumlandırmamız, daha iyi bir geleceğe bağlanma amacımıza bizi daha da yaklaştırırken, kapsayıcı ve sürdürülebilir bir dijital toplum yaratma düşüncemizi destekliyor. ‘Birlikte mümkün’ derken, ‘biz’ olmanın önemine vurgu yapıyor; insan ve teknoloji işbirliğinin harikalar yaratabileceğine dikkat çekmek istiyoruz.”

Her 10 kişiden 8’i sürdürülebilirlik diyor

Vodafone’un yeni marka konumlandırması öncesi yaptırdığı tüketici araştırmaları, teknolojinin insan hayatında önemli bir dönüştürücü etkiye sahip olduğunu ortaya koyuyor. Araştırma sonuçları, teknolojinin insanları bireysel olarak heyecanlandıran bir olgu olmaktan çıkıp, sürdürülebilirlik ve toplumsal gelişme gibi alanlarda fark yaratan daha anlamlı bir role evrildiğini gösteriyor. Buna göre, her 10 kişiden 8’i, sürdürülebilirliğin güven markası olmanın en önemli unsurlarından biri olduğunu belirtiyor.

Yüksek hızlı bağlantı hayatı kolaylaştıracak

Vodafone’un “Birlikte mümkün” mesajında, gelecekte gigabit seviyesinde hızlara ulaşacak altyapıların toplum hayatı üzerindeki etkilerine de dikkat çekiliyor. Buna göre, yüksek hızlı altyapılar, insanların ve toplumların bağlantısını güçlendirecek; karbon emisyonlarını azaltmak için iletişim teknolojisinden faydalanılmasını sağlayacak; eğitim, sağlık ve refahı destekleyerek daha kapsayıcı ve sürdürülebilir bir toplum yaratılmasına yardımcı olacak.

45 saniyelik reklam filmi çekildi

Vodafone’un “Birlikte mümkün” kampanyası, 45 saniyelik yeni bir televizyon reklamıyla duyuruldu. Film, Türkiye’de 2 Nisan itibarıyla gösterilmeye başlandı. “Sorgulayan Kız” temalı filmde, hastalıkların tedavisi, iklim değişikliğiyle mücadele ve dijital dahiliyet gibi konular üzerinden etrafındaki dünyayı sorgulayan genç bir kızın hikâyesi anlatılıyor. Bu soruların yanıtlanmasında Vodafone’un teknolojisiyle önemli bir rol oynadığına dikkat çekilen film, yazılı ve dijital mecralardaki hikâye serileriyle de desteklenecek.

Kampanya 30’u aşkın ülkede uygulanacak

Vodafone’un yeni tanıtım kampanyası, Almanya, İspanya, İngiltere, İtalya, Romanya, Yunanistan, İrlanda, Macaristan, Arnavutluk, Hollanda (Vodafone-Ziggo üzerinden), Portekiz, Çek Cumhuriyeti, Türkiye, Avustralya, Güney Afrika, Gana, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Tanzanya, Lesoto ve Mozambik’in dahil olduğu 30 pazarın yanı sıra şirketin ortak operasyon yürüttüğü Katar ve Yeni Zelanda gibi pazarlarda da yürütülecek.

Tom Green imzası taşıyor

Londra merkezli reklam ajansı New Commercial Arts tarafından çekilen “Birlikte mümkün” reklam filmi, Misfits ve Blackout gibi İngiltere’nin ödüllü TV dizilerinin yaratıcısı ünlü yönetmen Tom Green’in imzasını taşıyor. Medya satın almada ise CARAT ile çalışıldı. Filmin Türkiye uyarlamasını ise VMLY&R yaptı.

Vodafone hakkında

Avrupa ve Afrika'nın lider telekomünikasyon şirketlerinden biri olarak faaliyet gösteriyoruz. Amacımız, daha iyi bir gelecek için insanları birbirine bağlamak. Uzmanlığımız ve ölçeğimiz, toplumda olumlu bir değişim yaratmak açısından bize eşsiz bir fırsat sunuyor. Şebekelerimiz; aileleri, arkadaşları, işletmeleri ve kamu kurumlarını birbiriyle bağlantıda tutarken, şirket olarak gerek ekonomilerde sürekliliğin sağlanmasında gerekse eğitim ve sağlık gibi kritik sektörlerin işleyişinde hayati rol oynuyoruz.

Avrupa'nın en büyük mobil ve sabit ağ operatörü, dünyanın ise lider IoT (Nesnelerin İnterneti) sağlayıcısı konumundayız. Afrika'daki M-Pesa teknoloji platformumuz, 45 milyondan fazla insanın mobil ödemelere ve finansal hizmetlere erişimini sağlıyor. 21 ülkede mobil ve sabit ağlar işletiyor, 48 ülkede daha mobil ağlarda iş ortaklıkları yürütüyoruz. 31 Aralık 2020 itibarıyla, 300 milyondan fazla mobil müşterimiz, 27 milyondan fazla sabit genişbant müşterimiz, 22 milyondan fazla TV müşterimiz bulunuyor. Ayrıca, 118 milyondan fazla IoT cihazına bağlantı sağladık.

Irk, etnik köken, engellilik hali, yaş, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, inanç, kişisel geçmiş, kültür veya din ayrımı yapmaksızın tüm bireylere değer veriyor ve saygı duyuyoruz. Amaç odaklı duruşumuzun temelini oluşturan çeşitlilik ve dahiliyet taahhüdümüz, başta kadınlar olmak üzere toplumun genelini güçlendirmeye ve gerek eğitime gerekse dijital becerilere erişimi artırmaya yönelik çalışmalarımıza yön veriyor.

Gezegenimiz üzerindeki etkimizi azaltmak üzere önemli adımlar atıyoruz. Buna göre, 2025 yılına kadar sera gazı emisyonlarımızı %50 azaltmayı ve 2040 itibarıyla sıfırlamayı, kullandığımız elektriğin %100'ünü Avrupa’da 2021, dünyanın geri kalanında ise 2025 yılına kadar yenilenebilir kaynaklardan temin etmeyi ve yedek olarak ayrılan şebeke ekipmanlarımızın %100'ünü tekrar kullanmayı, yeniden satmayı veya geri dönüştürmeyi hedefliyoruz.