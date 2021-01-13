Teknoloji liderine genel müdür yardımcısı oldu

Küresel teknoloji lideri Xiaomi, Türkiye yönetiminde üst düzey bir atamaya imza attı. Xiaomi Türkiye Ülke Ürün ve Satış Direktörü olarak görev yapan İrfan Öztürk, 13 Ocak tarihi itibariyle Xiaomi Türkiye Ülke Müdür Yardımcısı olarak görevine devam edecek. Öztürk, çalışmalarını Xiaomi Türkiye Ülke Müdürü Usher Liu'ya raporlayacak.

2007 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi İktisat bölümünden mezun olan İrfan Öztürk, Samsung Türkiye'de çeşitli pozisyonlarda görev aldıktan sonra uzun bir süre tablet-bilgisayar ve telefon kategorilerinin Ürün Müdürü olarak görev yaptı. Samsung'taki kariyerinin ardından Samsung'un yetkili satış kanalı Doruk İletişim'de E-Ticaret Müdürü olarak görev aldı. 2018 yılında Ülke Ürün ve Satış Müdürü olarak Xiaomi Türkiye’de göreve başlayan Öztürk, Xiaomi Türkiye’nin ilk çalışanı olarak Türkiye operasyonunun kurulması sürecinde önemli görevler üstlendi. 2019 yılında Ülke Ürün ve Satış Direktörü görevine getirilen İrfan Öztürk 13 Ocak 2021 itibariyle Xiaomi Türkiye Ülkü Müdür Yardımcısı oldu.

Xiaomi Corporation Hakkında

Xiaomi Corporation, Nisan 2010'da kuruldu ve 9 Temmuz 2018'de Hong Kong Borsası’nın Ana Piyasası'nda yer aldı (1810.HK). Xiaomi, temelinde bir IoT (Nesnelerin İnterneti) platformuna bağlı akıllı telefonlar ve akıllı donanımlara sahip bir internet şirketidir. Kullanıcılarıyla arkadaş olma vizyonuyla ve kullanıcılarının kalbindeki “en havalı şirket” olma özelliğiyle Xiaomi, sürekli inovasyona, kaliteye ve verimliliğe kendini adamıştır. Şirket, inovatif teknolojileri kullanarak dünyadaki herkesin daha iyi bir yaşam sürmesini sağlamak için dürüst fiyatlarla inanılmaz ürünler üretiyor. Şu anda dünyanın en büyük üçüncü telefon markası olan Xiaomi, akıllı telefonlar ve dizüstü bilgisayarlar hariç 289,5 milyondan fazla cihazı birbirine bağlayan platformuyla dünyanın önde gelen tüketici IoT (AI+IoT) platformunun sahibidir. Xiaomi ürünleri şu anda dünya genelinde 90’ın üzerinde pazarda satılıyor. Şirket, 2020 yılının ağustos ayında bir önceki yıla kıyasla 46 sıra yükselerek Fortune Global 500 listesine 422'nci sıradan ikinci kez girdi. İnternet şirketleri arasında 7’nci sırada yer aldı. Xiaomi, Hang Seng Index, Hang Seng China Enterprises Index ve Hang Seng TECH Index'te yer almaktadır.