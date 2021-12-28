Teknolojide indirim var mı, işte yanıtı

Boğaziçi Bilgisayar Genel Müdürü Ümit Önder, bilişim sektöründe son üç ayda ürünlere ortalama yüzde 100'ün üzerinde zam geldiğini, kurdaki düşüşe rağmen üretimdeki arz sıkıntıları ve artan ham madde maliyetleri nedeniyle fiyatların kısa vadede geri gelemeyeceğini söyledi. Boğaziçi Dağıtım Yönetici Ortağı Gürkan Şengil ise tüketicide 'fiyat güveni' olgusuna vurgu yaptı.

Döviz kurlarındaki düşüşle birlikte bilişim ürünlerindeki perakende satış fiyatlarında indirim olup olmayacağı merak konusu. Boğaziçi Bilgisayar Genel Müdürü Ümit Önder ve Boğaziçi Dağıtım Yönetici Ortağı Gürkan Şengil konuyla ilgili görüşlerini paylaştı.

"KUR DIŞINDAKİ PROBLEMLER FİYATLARIN DENGELENMESİNE ENGEL"

Boğaziçi Bilgisayar Genel Müdürü Ümit Önder, merak edilen muhtemel fiyat indirimleri ile ilgili şöyle konuştu: "Döviz kurlarındaki iniş eğiliminde bilişim sektörü ürünleri özelinde bir indirim beklemiyoruz. Türkiye'de bilişim ürünlerine son üç ayda kur ve ham madde tedariğinde yaşanan sıkıntılar nedeniyle yüzde 100'ün üzerinde zamlar geldi. Teknoloji tüketicisi tercihlerini yaparken kurdaki yükselişten çok, inişli-çıkışlı grafiğe bakıp kararsız kaldı. Teknoloji, pandemiyle birlikte hayatımızın vazgeçilmez bir parçası oldu. Son iki yıldır ürün arzında ciddi sıkıntılar gözlemliyoruz. Çip üretiminde yaşanan darboğaz bunun en güncel örneği. Navlun ve ham madde fiyatlarındaki fahiş artışı da eklediğimizde etiket fiyatlarında yüzde 100'ün üzerinde zamlarla karşılaşıyoruz. Hal böyle olunca kullanıcılar artık bir ihtiyaç haline gelen bilişim ürünlerini almayı erteliyor, beklemeye geçiyor. Üretimde yaşanan arz sıkıntıları, ham madde ve lojistikte yaşanan sıkıntılar nedeniyle kurdaki düşüşün etiketlere maalesef yansımayacağını tahmin ediyoruz.

"TÜKETİCİDE 'FİYAT GÜVENİNİ' SAĞLAMAMIZ GEREKİYOR"

Boğaziçi Dağıtım Yönetici Ortağı Gürkan Şengil ise, "2022’de ekonomideki büyümenin kalıcı bir şekilde yükselmesi için, hem yerli hem de yabancı yatırımcıların Türkiye ekonomisine duydukları güvenin daha da kuvvetlenmesi gerekiyor. 2022 yılında en belirleyici faktörlerin kur politikası, parasal genişleme, enflasyon ve tüketici güven endeksi olacağına inanıyorum. 2022 yılında kurdaki dalgalanmaların talebin seyrinde çok ciddi belirleyici bir faktör olacağını düşünmekteyiz. Bu dalgalanmaları dikkatli seyrederek tüketicilerimizin pazar fiyatlarına olan güvenini sağlamamız gerekiyor. 2022 bana göre belirsizlikleri yönettiğimiz bir yıl olacak." dedi.