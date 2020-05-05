“Teknolojinin girmediği hiçbir yerde, Arge ve İnovasyon yoktur”

Bugüne kadar olduğu gibi, bugünden sonra da dünyada çeşitli krizlerin içinde yeni krizlerin de olabileceğini anlatan Mehmet Önder, bu noktada dijitalleşmenin önemine işaret ederek, eğitimden sağlığa, tarımdan sanayiye kadar her alanda teknolojinin olması gerektiğini vurgulayarak, teknolojinin olmadığı yerde iş süreçleri hamallığının devam edeceğini söyledi.

Ekonomi Gazetecileri Derneği (EGD) ile “Evde Kal” Sohbetlerinin, 1 Mayıs Cuma günkü konuğu, Uyumsoft Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Önder oldu. Ekonomi Gazetecileri Derneği (EGD) Başkanı Celal Toprak’ın moderatörlüğünde yapılan canlı yayında Uyumsoft Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Önder ile dijital dönüşüm ve yazılım sektörü masaya yatırıldı.

Uyumsoft’un doğurgan bir şirket olduğunu ifade eden EGD Başkanı Celal Toprak, şunları söyledi: “Uyumsoft’un Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Önder, Türkiye’nin Bill Gates’dir. Türkiye’nin inovasyon lideri olan Uyumsoft, aynı zamanda şirket doğuran, bir şirkettir. Mehmet Önder, bugüne kadar hem kendi içinden, hem de eko-sisteminden yaklaşık 50’i aşkın işletmeyi ticaret hayatına kazandırmıştır” dedi.

Uyumsoft, global firma olma yolunda ilerliyor!

Uyumsoft hakkında kısa bilgiler veren Uyumsoft Başkanı Mehmet Önder, şunları söyledi:

“Yurtiçi ve yurtdışındaki 7 ofisimizde, 250’nin üzerinde dijital uzmanımız ile 25 binin üzerindeki yerli ve yabancı firmaya hizmet veriyoruz. Avrupa’dan Afrika’ya, Ortadoğu’dan Asya’ya kadar birçok ülkede bulut ve mobil ağırlıklı yazılım ürünlerimiz kullanılıyor. Son aylarda yaşadığımız koronavirüs salgını geçtikten sonra, bulunduğumuz coğrafyadaki pazarlar başta olmak üzere, dünya pazarlarındaki etkinliğimizi artırmayı planlıyoruz ve global bir firma olmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Koronavirüs günlerinde Uyumsoft’un evden çalıştığını kaydeden Mehmet Önder, tüm ekibin şirketi özlediğini, biran önce arkadaşlarıyla bir araya gelmeyi ve sosyalleşmeyi beklediğini anlattı.

Uyumsoft olarak her zaman işletmelerin yanında olduklarını ifade eden Mehmet Önder, “Ülkemizdeki işletmeler, evinden çalışırken işleri durmasın ve ticari faaliyetleri aksamasın diye, EkoTicari, EkoHR, UyumCRM, e-Uyum, Banka Bakiyem, EkoCari dahil temassız ticaret ürünlerimizi 3 ay ücretsiz kullanma imkanı sağlıyoruz. Ekonomimize katkı sağlamaya devam edeceğiz” dedi.

Koronavirüs nedeniyle, 5 yıl sonra ulaşacağımız noktaya, 1.5 ayda geldik

Koronavirüs salgını nedeniyle, teknoloji kullanımında gelecek 5 yılda ulaşacağımız noktaya 1.5- 2 ayda gelindiğini belirten Mehmet Önder, konuşmasına şöyle devam etti:

“Sağlıktan eğitime, lojistikten sanayiye birçok alanda teknolojiyi daha yoğun kullanmaya başladık. Örneğin, geçtiğimiz günlerde, tarımda dijitalleşme projesi olan DİTAP (Dijital Tarım Pazarı) devreye alındı. Uyumsoft olarak sanayi ve ticari işletmelerin dijital dönüşümünü gerçekleştiren projelerimizin yanında, tarım sektörünün dijitalleşmesine yönelik de çeşitli projelerimiz bulunuyor ve önümüzdeki tarihlerde anonslarını yapıyor olacağız” şeklinde konuştu.