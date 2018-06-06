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Teknosa'dan Karadeniz Ereğli'ye yeni mağaza

- Zonguldak'taki ikinci mağazasını Karadeniz Ereğli ilçesinde bulunan Özdemirpark AVM'de açan Teknosa, yeni mağazasında teknolojik ürünleri avantajlı fiyat ve özel kampanyalarla tüketicilerin beğenisine sunacak

Teknosa'dan Karadeniz Ereğli'ye yeni mağaza
İSTANBUL (AA) - Teknosa, Zonguldak'taki ikinci mağazasını Karadeniz Ereğli ilçesinde bulunan Özdemirpark AVM'de açtı.
Teknosa açıklamasına göre, "Herkes için Teknoloji" felsefesiyle çalışmalarına devam eden şirketin 297 metrekarelik yeni mağazasında, yüzlerce markanın binlerce teknolojik ürünü teknoloji severlerin beğenisine sunulacak.
Mağazada, telekomdan küçük ev aletlerine, televizyondan bilgisayar ve aksesuarlara kadar birçok ürün, avantajlı fiyat ve özel kampanyalarla tüketicilerle buluşacak.
69 ilde 208 mağazası, teknosa.com ve mobil platformlarıyla Türkiye'nin yaygın ve ulaşılabilir teknoloji perakendecilerinden Teknosa, bu yıl da hem mağazalarda hem de dijital kanallarda tüketiciye değer katan yatırımlarına hız kesmeden devam edecek.
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Mağaza AçılışıÖzdemirpark AVMTeknosa
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