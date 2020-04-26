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Teknosa’nın 20’nci doğum günü dileği

Sabancı Holding iştiraklerinden Teknosa, 20’nci yılına özel yayınladığı reklam filmiyle izleyicilerin karşısına çıkıyor. Filmde, Teknosa’nın 20’nci doğum günü dileğine, herkesin bir arada olduğu, hayatın normal akışına döndüğü güzel günlere vurgu yapılıyor.

Teknosa’nın 20’nci doğum günü dileği
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Sabancı Holding iştiraklerinden, Türkiye teknoloji perakendeciliğinin öncü markası Teknosa, 20’nci yılına özel hazırladığı filmi yayınladı. 20 yıldır olduğu gibi, Covid-19 salgını süresince de evde eğitim, uzaktan çalışma, sosyalleşme, eğlence, alışveriş gibi her konuda artan teknoloji ihtiyaçları için müşterilerinin yanında olan Teknosa, 20’nci doğum günü filminde, insanların teknolojiyle buluşmanın, çalışmanın ötesinde tekrar bir araya geldiği, güzel anlar, anılar yarattığı günlerin hemen gelmesini diliyor.

2000 yılından beri ‘Herkes için Teknoloji’ felsefesiyle Türkiye’de milyonları teknolojiyle buluşturan Teknosa, 4129Grey imzalı reklam filminde herkesin bir arada olacağı, kavuşacağı günlere olan inancını vurgularken, birlikte geçirilecek daha nice yılların ve güzel bir geleceğin olduğunu hatırlatıyor.

Filmi izlemek için: https://m.youtube.com/watch?v=P8U8ElRYCdo&feature=youtu.be

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Anahtar Kelimeler:
TeknosaSabancı HoldingKoronavirüs
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