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Tekstil sektörüne dijital baskıda yüksek hız ve verimlilik getiriyor

Dijital baskı sektörünün lideri Lidya Grup, kendi markası Sutec ile tekstil sektörüne yeni bir nefes ve heyecan getiriyor.

Tekstil sektörüne dijital baskıda yüksek hız ve verimlilik getiriyor
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Tekstil sektörüne yüksek kalitede dijital baskı imkanı sağlayan Sutec dijital tekstil makineleri, üreticilerin bugüne kadar deneyimlemedikleri teknolojiyi, kaliteyi, yüksek hızı ve verimliliği sağlıyor.

Tekstil sektöründe belirleyici rol oynayacaklarını kaydeden Lidya Grup Geniş Format Satış Müdürü Mehmet Döner, şunları söyledi:

Sutec markalı ürünlerimizde, bu yıl tekstil pazarına yeni bir heyecan getiriyoruz. Tekstil pazarındaki üreticilerin, şu ana kadar hiç yaşamadıkları konforu önlerine sererek, onların sadece işlerini geliştirmeleri için uygun ortamları hazırlıyoruz. Dijital baskı sektörünün standartlarını belirleyen, sektöre yön veren ve üreticileri sadece iş geliştirmeye yönlendiren Lidya Grup olarak, diğer tüm sektörlerde olduğu gibi, bu yıl itibariyle tekstil sektöründe de belirleyici rolü üstleneceğiz. Tekstilde süblimasyon pazarına Sutec TX-1903 ve Sutec TX-1906 olan iki modelimiz ile giriş yaptık ve bu yılın başından itibaren satışını ve hizmetini gerçekleştiriyoruz” dedi.

Sutec markası, Lidya Grup’un güvencesindedir

Dijital baskı sektöründe teknoloji şirketi olan Lidya Grup, ülkemizde lider olmasının yanında, bulunduğumuz coğrafyanın sayılı birkaç firması arasında yer alıyor. Son yıllarda, bu makineleri alan farklı sektörlerde bulunan müşterilerdeki en büyük değişim, “kalite” algısında oluşuyor. Çünkü şirketler işlerinde sürekliliği sağlayabilmek için, global markaları temsil eden, bilgi birikimi ve tecrübesi yüksek olan, güçlü organizasyonel yapısı ve insan kaynağı bulunan ve güçlü finansman yapısına sahip Lidya Grup ile çalışmayı istemektedir.

Sutec markalı dijital baskı makinelerinin Lidya Grup’un güvencesi altında olduğunu anlatan Lidya Grup Geniş Format Satış Müdürü Mehmet Döner, konuşmasına şöyle devam etti:

Satış ağımız ve sonrasındaki servis kalitemiz, lojistik yeterliliğimiz, finansal gücümüz ve bunların neticesinde yüksek müşteri memnuniyeti, tercih edilmemizde en büyük etkendir. Bilindiği gibi kendi markamız olan Sutec’i 2019 yılında pazara sunduk. Piyasanın promosyon talepleri doğrultusunda ve copy shop’ların ihtiyaçları göz önüne alınarak, tasarlanıp üretilen Sutec dijital baskı makineleri, 10 cm kalınlığa kadar ahşap, cam, metal, plastik gibi birçok farklı malzemenin üzerine baskı yapılmasına imkan sağlıyor. İlk modellerimiz, ağırlıkla reklamcılar ve copy-shoplar’a hitap etti. Bu yıl Sutec markamız ile tekstil sektörüne de adımımızı attık. Tekstil pazarına sunduğumuz modellere değinirsek, iki modelimiz ile tekstil süblimasyon pazarında kısa zamanda liderliğe oturacağız. Sadece ülkemizin değil, bulunduğumuz coğrafyanın öncü şirketi olarak, arkasında duramayacağımız hiçbir ürünü satmadık, satmayız. Bu ürünlerimizi de, diğerleri gibi satışa sunmadan aylar önce demo centerımızda tüm teknik özelliklerini test ettikten ve değiştirilmesi, geliştirilmesi gereken yönlerini tespit ederek, pazara hazır hale getirdik. Dolayısı ile ürünlerimiz, endüstriyel üretim yapan işletmelerin, sorunsuz üretebilmeleri noktasında en büyük destekçileri olacaktır. Bizler de Lidya Grup ailesi olarak makinelerimizle birlikte, müşterilerimizin sonsuz destekçileri olacağız” diye konuştu.

Sutec dijital tekstil makinesinde, modeller şunlardır:

 

Sutec TX-1903 makine modeli:

-1900mm baskı alanı

-3 adet Epson I3200 baskı kafası

-120m2/saat baskı hızı

-4 renk Süblimasyon Mürekkep kullanımı

-3200dpi çözünürlük

-Extra akıllı kurutucu faz sistemi

-Kusursuz gergi ve sarma tansiyonu

-Opsiyonel havalı besleme ünitesi

 

 

Sutec TX-1906 makine modeli:

-1900mm baskı alanı

-6 adet Epson I3200 baskı kafası

-240m2/saat baskı hızı

-4 renk Süblimasyon Mürekkep kullanımı

-3200dpi çözünürlük

-Extra akıllı kurutucu faz sistemi

-Kusursuz gergi ve sarma tansiyonu

-Standart havalı besleme ünitesi

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