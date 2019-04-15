Telefon aksesuarlarında akıllı saatlere talep arttı

Türkiye’nin lider e-ticaret platformu Hepsiburada, telefon aksesuarları kategorisinde müşterilerinin alışveriş trend verilerini inceledi. Buna göre kategoride en çok talep gören ürünün akıllı saatler olduğunu açıkladı. Akıllı saatin ardından araç içi telefon tutucu, powerbank ve bluetooth kulaklar da yoğun talep gördü. En çok alışverişin 25-35 yaş aralığı tarafından yapıldığını belirten Hepsiburada, en çok alışverişi İstanbul’un yaptığını belirtti. İstanbul’u sırasıyla Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli, Antalya takip etti.



Telefon aksesuar ürünlerinde %40’a varan indirim



Hepsiburada’nın telefon aksesuar kategorisine özel olarak sunduğu %40’a varan indirim kampanyası başladı. Dikkat çeken indirim oranlarıyla beğeni toplayan kampanya 16 Nisan Salı saat 23.59’a kadar devam edecek. Dev indirim şarj kablolarından akıllı saatlere, taşınabilir şarj cihazlarından bluetooth kulaklıklara kadar binlerce üründe geçerli olacak.



İndirim kampanyasına dev markalar katıldı



Kampanyaya katılan dev markalar indirim oranlarıyla öne çıkıyor. Uygun fiyatlarıyla dikkatleri üzerine çeken Xiaomi markasının aksesuarlarında %20 indirim, kalitesiyle beğeni toplayan Spigen markasında %40 indirim, oyun tutkunlarına hitap eden ürünleriyle Gamesir markasında %50 indirim, geniş ürün yelpazesiyle Case 4U markasında %30 indirim, her cihaza uygun şarj ürünleri bulunan Anker markasında %20 indirim, sporcuların tercihi Polar akıllı saat ve spor ürünlerinde %10 indirim, bluetooth kulaklıklarda ön planda olan Plantronics markasında %10 indirim müşterileri bekliyor.