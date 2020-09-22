Telefon tutacağında Türk ve Alman imzası

Girişimciler Philip Deml ve Cem Doğan’ın geliştirdiği akıllı telefon tutucusu Flapgrip kullanıcılarının hayatını kolaylaştırmayı hedefliyor. Çok işlevli kullanım alanına sahip Flapgrip, tüm akıllı telefonlar ve telefon kılıflarıyla uyumlu olarak çalışıyor. Flapgrip, diğer telefon tutucularındaki mıknatıs fonksiyonun olmaması ve tasarımında kendinden yapışkanlı yöntemiyle oldukça pratik ve yalın bir tasarım olarak karşımıza çıkıyor.

Flapgrip hem dikey hem de yatay kullanım seçeneğini bir arada sunuyor. Herhangi bir zemin üzerinde ya da arabaların havalandırma bölümlerine takılarak telefonun kolayca tutunmasını sağlarken, kullanıcısına konfor alanı sunmayı hedefliyor.

Flapgrip’in yaratıcıları tasarlayıp geliştirdikleri bu ürünlerinle Almanya’nın en ünlü yarışma programı “Die Höhle der Löwen”i büyük bir başarı elde edip yarışmayı kazanırken, DS Produkte’nin Genel Müdürü Ralf Dümmel’den yatırımcı desteği de elde ettiler.