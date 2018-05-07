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Telegram ICO söylentileri kripto para hırsızlarına fırsat oldu

2017’nin sonlarında, Telegram mesajlaşma servisinin kendi TON (Telegram Open Network) teknolojisine bağlı bir blockchain platformuna finans sağlamak için bir başlangıç para teklifi (ICO) çıkaracağı yönünde haberler çıktı. Kaynağı belirsiz bazı teknik belgeler internette yayınlansa da Telegram henüz çıkan söylentileri doğrulamadı. Meydana gelen karışıklık, bazı dolandırıcıların sahte siteler açıp büyük çaplı hırsızlık yapmasını ve yatırımcıların ilgisinden para kazanmasını sağladı. Kaspersky Lab araştırmacıları muhtemelen aynı gruba ait onlarca site keşfetti. ‘Grams’ için token sattığını iddia eden bu sitelerde yatırımcılar; Bitcoin, Ethereum, lice litecoin, dash ve Bitcoin dash gibi kripto para birimleriyle ödeme yapabiliyor. Sitelerin birindeki işlem kayıtlarına bakıldığında dolandırıcıların tek bir siteyle yatırımcılardan 35bin ABD doları değerinde Ethereum çaldığı görüldü. Araştırmacılar bulduğu bazı websitelerinin görünümü o kadar ikna ediciydi ki Telegram ve başka kaynaklardan yapılan uyarılara rağmen bu siteler yatırımcıları çekmeyi başardı. Çoğu güvenli bağlantı kullanan ve kayıt gerektiren bu siteler her bir kurban için yeni bir sanal cüzdan oluşturarak paranın takibini de zorlaştırıyor. Sahte websitelerinin içeriklerine bakılarak çoğunun sahibinin aynı olabileceği düşünülüyor. Örneğin çoğu sitenin ‘Ekibimiz’ bölümü tamamen aynı. Kaspersky Lab Web İçeriği Baş Analisti Nadezhda Demidova, “ICO’lar riskli bir yatırım aracı ve çoğu insan henüz nasıl çalıştıklarını da anlamıyor. Bu yüzden, kaliteli tasarıma, güvenli bağlantı ve kayıt gibi ikna edici özelliklere sahip sahte websitelerinin insanları kandırması şaşırtıcı değil. ICO’lara yatırım yapmak isteyenler arkasındaki şirketleri iyice araştırmalı ve paralarını kime verdiklerini tam olarak bilmeli. Yoksa paralarını kaptırabilirler.” dedi. Kaspersky Lab, ICO yatırımı yapmak isteyen kullanıcılara şunları öneriyor: Uyarıcı işaretlere dikkat edin. Örneğin, bazı sahte Telegram ICO sitelerinde, Telegram’ın Baş Ürün Yöneticisinin isminin yanında yanlış fotoğraf vardı. Ödevinizi yapın. Her zaman markanın resmi web sitesine bakıp yatırım sitesinin gerçek olup olmadığını doğrulayın. Gerekirse yatırım yapmadan önce şirketin ICO ekipleriyle iletişime geçin. Kaspersky Internet Security ve Kaspersky Internet Security for Android gibi sizi sahte internet sayfalarına karşı uyaracak güvenilir çözümler kullanın.

Telegram ICO söylentileri kripto para hırsızlarına fırsat oldu
2017’nin sonlarında, Telegram mesajlaşma servisinin kendi TON (Telegram Open Network) teknolojisine bağlı bir blockchain platformuna finans sağlamak için bir başlangıç para teklifi (ICO) çıkaracağı yönünde haberler çıktı. Kaynağı belirsiz bazı teknik belgeler internette yayınlansa da Telegram henüz çıkan söylentileri doğrulamadı. Meydana gelen karışıklık, bazı dolandırıcıların sahte siteler açıp büyük çaplı hırsızlık yapmasını ve yatırımcıların ilgisinden para kazanmasını sağladı.

Kaspersky Lab araştırmacıları muhtemelen aynı gruba ait onlarca site keşfetti. ‘Grams’ için token sattığını iddia eden bu sitelerde yatırımcılar; Bitcoin, Ethereum, lice litecoin, dash ve Bitcoin dash gibi kripto para birimleriyle ödeme yapabiliyor. Sitelerin birindeki işlem kayıtlarına bakıldığında dolandırıcıların tek bir siteyle yatırımcılardan 35bin ABD doları değerinde Ethereum çaldığı görüldü.

Araştırmacılar bulduğu bazı websitelerinin görünümü o kadar ikna ediciydi ki Telegram ve başka kaynaklardan yapılan uyarılara rağmen bu siteler yatırımcıları çekmeyi başardı. Çoğu güvenli bağlantı kullanan ve kayıt gerektiren bu siteler her bir kurban için yeni bir sanal cüzdan oluşturarak paranın takibini de zorlaştırıyor.
Sahte websitelerinin içeriklerine bakılarak çoğunun sahibinin aynı olabileceği düşünülüyor. Örneğin çoğu sitenin ‘Ekibimiz’ bölümü tamamen aynı.

Kaspersky Lab Web İçeriği Baş Analisti Nadezhda Demidova, “ICO’lar riskli bir yatırım aracı ve çoğu insan henüz nasıl çalıştıklarını da anlamıyor. Bu yüzden, kaliteli tasarıma, güvenli bağlantı ve kayıt gibi ikna edici özelliklere sahip sahte websitelerinin insanları kandırması şaşırtıcı değil. ICO’lara yatırım yapmak isteyenler arkasındaki şirketleri iyice araştırmalı ve paralarını kime verdiklerini tam olarak bilmeli. Yoksa paralarını kaptırabilirler.” dedi.

Kaspersky Lab, ICO yatırımı yapmak isteyen kullanıcılara şunları öneriyor:
-Uyarıcı işaretlere dikkat edin. Örneğin, bazı sahte Telegram ICO sitelerinde, Telegram’ın Baş Ürün Yöneticisinin isminin yanında yanlış fotoğraf vardı.
-Ödevinizi yapın.
-Her zaman markanın resmi web sitesine bakıp yatırım sitesinin gerçek olup olmadığını doğrulayın.
-Gerekirse yatırım yapmadan önce şirketin ICO ekipleriyle iletişime geçin.
-Kaspersky Internet Security ve Kaspersky Internet Security for Android gibi sizi sahte internet sayfalarına karşı uyaracak güvenilir çözümler kullanın.
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Anahtar Kelimeler:
TelegramICOTonKaspeersky Lab
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