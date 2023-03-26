TESİD yeni yönetimini seçti

Türk Elektronik Sanayicileri Derneği’nin (TESİD) 33. Olağan Genel Kurul toplantısında, KAREL Genel Müdürü Yaman Tunaoğlu, bir kez daha TESİD Yönetim Kurulu Başkanı seçildi.

Genel Kurul sonrası bir açıklama yapan Yaman Tunaoğlu, “TESİD, 2023-2025 döneminde de dinamik ve özverili çalışmalar ile Türkiye Elektronik Sanayii’ne katkı sunmaya devam edecektir. Yaşadığımız korkunç deprem ve sel felaketlerinden dolayı tüm ülke olarak büyük üzüntü içindeyiz. Yaralarımızı hızla sarmak ve güçlü bir gelecek yaratmak için her alanda iş birliği yapmalı, seferber olmalıyız dedi.

Tüm sektörlerimizin teknolojiyi kullanarak üretimlerini ve verimliliklerini arttırmaları gereken günümüzde, elektronik sanayinin, yaşamın tüm alanlarına “Akıl” katan dijital teknolojiler için gereken donanım ve yazılımları ürettiğini vurgulayan Tunaoğlu, “Önemli olan takım oyunu. Ülkemizde maalesef yeterli olmayan iş birliği kültürünü süratle geliştirmeli, yeteneklerimizi, gücümüzü birleştirerek hızımızı artırmalı, ülkemize ekonomik değer yaratacak katma değeri yüksek ürün ve hizmetlerimizi yurt dışı pazarlarda yaygınlaştırmalıyız. Beyin göçünü durdurmalıyız. Bu dönemde de yönetim olarak en önemli hedefimiz, elektronik sektörüne değen tüm paydaşları birbirleriyle buluşturmak olacak. Buradan doğacak iş birliklerinin yaratacağı sinerjinin tüm paydaşlara ve dolayısı ile ülkemize çok değerli katkıları olacağına inanıyorum.” dedi.

TESİD Yönetim Kurulunda görev yapacak diğer isimler şöyle: Yaman Tunaoğlu (KAREL), İbrahim Uğurlu (UDEA), Ece Demirkol (MULTİTEK), Ömer AKDENİZ (DAIICHI), Sedat Alantar (DEICO), Muhittin Solmaz (HAVELSAN), Sinan Dumlu (NETAŞ), Sıddık Yarman (SAVRONIK), Aziz Sever (ULAK)

Türk Elektronik Sanayicileri Derneği TESİD, Türkiye’de elektronik sanayi, bilgi teknolojileri ve bunlarla ilgili hizmet sektöründe ArGe ve/veya üretim yapan kuruluşların derneğidir. 1989 yılında kurulmuştur. Halen 91 ayrı sanayi kuruluşuna mensup 146 üyesi bulunmaktadır. TESİD oluşturduğu Akıllı Yaşam vizyonu kapsamında elektronik sektöründe faal olan KOBİ ve yeni girişimciler ile büyük şirketlerin kendi aralarında ve diğer sektördeki firmalarla iş birliği imkanlarını yaratarak, yerli çözümlerin oluşturulmasına destek olmayı hedeflemektedir.

TESİD

33. Olağan Genel Kurulu

Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Asil ve Yedek Üyeleri ile

Yüksek Danışma Konseyi

YÖNETİM KURULU

Asil Üye Adayları

Yaman Tunaoğlu (KAREL)

İbrahim Uğurlu (UDEA)

Ece Demirkol (MULTİTEK)

Ömer AKDENİZ (DAIICHI)

Sedat Alantar (DEICO)

Muhittin Solmaz (HAVELSAN)

Sinan Dumlu (NETAŞ)

Sıddık Yarman (SAVRONIK)

Aziz Sever (ULAK)

Yedek Üye Adayları

Levent Fadıloğlu (ENTES)

Erdem Güneş (LETTA)

İlkay Çelik (GESK)

Coşku Ispalar (EMKO)

Müge Güzin Güzel (EMGE)

Nahit Büyükşahin (INGUN)

Kayra Uzun (NETELSAN)

Vural Akman (EMPA)

Faik Erem (ENTES)

Genel Sekreter: Yavuz Suat BENGÜR

DENETİM KURULU

Asil Üye Adayları

Ahmet Tarık Uzunkaya (ENTES)

Nurşen Yıldırım (KAREL)

Volkan Akbıyık (EMPA)

Yedek Üye Adayları

4. Rıza Durucasıgil (NETAŞ)

5. Mehmet Onur Özçelik (HAVELSAN)

6. Ober Saygılı (UDEA)

YÜKSEK DANIŞMA KONSEYİ ADAYLARI

Prof. Dr. Duran Leblebici

Dr. Fikret Yücel

Dr. Orkun Hasekioğlu (TÜBİTAK)

Dr. Mete Çakmakcı (TTGV)

Prof. Dr. Ata Akın (ACIBADEM)

Mustafa Uğuz (ARÇELİK)

Lütfi Yenel (KRON)

Berrin Benli (NOVUSENS)

Yaman Tunaoğlu, Genel Müdür, KAREL

TESİD Yönetim Kurulu Başkanı

Yaman Tunaoğlu Türkiye’nin sektöründe lider kuruluşu KAREL’in kurucularındandır. 1986 yılında KAREL’in kuruluşundan bugüne kadar geçen 37 yıllık süreçte, başlangıçta ArGe Başkanı, takiben Teknik Murahhas Üye olarak firmanın Ar-Ge aktivitelerine liderlik etmiştir. Bu süreçte KAREL’in pazara sunduğu tüm özgün ürünler onun liderliğinde tasarlanmıştır. 1993’ten 2005’e kadar 12 yıllık bir süreçte firmanın şu anda üç temel faaliyet alanından birisi olan, Elektronik Üretim operasyonun oluşturulması ve geliştirilmesinde aktif rol almıştır. 2005, 2009 yılları arasında, bir re-organizasyon çalışması sürecinde Uluslararası Satış takımını yönetmiştir. 2010 yılında Ar-Ge Merkezi Başkanlığı görevini devretmiş ve Teknik Murahhas Üye rolüne paralel olarak Savunma Sanayii Çözümleri alanında iş geliştirme faaliyetlerinde bulunmuş, firma bünyesinde Savunma Sanayii Çözümleri Direktörlüğü’nün kurulması ve geliştirilmesine liderlik etmiştir.

Yaman Tunaoğlu KAREL Yönetim Kurulu üyesidir ve 2023 yılından itibaren KAREL Genel Müdürü görevini üstlenmiştir. Ayrıca, elektronik sektörünün lider STK’sı TESİD’in Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı 2021yılından bu yana sürdürmektedir.

Yaman Tunaoğlu Boğaziçi Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü mezunu olup, Michigan Technology University-USA’den aynı dalda Yüksek Lisans derecesine sahiptir.