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Teslimatını gerçekleştirdi

ASELSAN'ın Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'nde Koridor-10 olarak adlandırılan Kuzey-Güney Otoyol Hattı'na tesis ettiği elektronik ücret toplama sistemi projesi kapsamında son teslimat gerçekleştirildi.

Teslimatını gerçekleştirdi
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Alınan bilgiye göre, proje kapsamındaki son istasyon olan Demir Kapija istasyonun kabul testleri, müşteri ile birlikte gerçekleştirilerek başarıyla tamamlandı. Böylece proje kapsamındaki 7 istasyon ile bir ana kontrol merkezinin inşaat, kurulum ve devreye alma faaliyetleri dahil tüm çalışmalar sonuçlandırıldı.

ASELSAN Ücret Toplama Sistemi, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Karayolları tarafından Mayıs 2018'den beri aktif olarak kullanılıyor. Temmuz 2019 itibarıyla da Elektronik Ücret Toplama araçlarının kullanılmasına başlandı. Böylece ülkeye, kişiye bağlı hataların ortadan kaldırıldığı ve geçiş işlemlerinin hızlandığı tam otomatik ve modern bir sistem kazandırıldı.

Proje için imzalanan 15,9 milyon avro tutarındaki sözleşme kapsamında ülkenin Sırbistan sınırından Yunanistan sınırına kadar uzanan ve Koridor-10 olarak adlandırılan yaklaşık 200 kilometrelik ücretli otoyol üzerine ASELSAN sistemlerinin kurulumu gerçekleştirildi.

Firma tarafından kurulan sistemde, otomatik ve kartlı geçiş gişeleri bulunuyor. Sisteme abone olmak isteyen kullanıcılar ve abonelerin hesap işlemleri için gişe sahalarında satış servisi veren kiosklar yer alıyor. Aboneler hesaplarına internet ödeme yöntemleri veya akıllı telefonlarıyla da ulaşabiliyor.

ASELSAN ücret toplama sistemleri köprü, otoyol, tünel ve benzeri altyapıların ücretlendirilmesinde kullanılmak üzere en gelişmiş teknolojilerle tasarlanıyor. Türkiye'nin sektör lideri olan şirketin tesis ettiği otomatik geçiş sistemi, kartlı geçiş sistemi ve nakit sistemler başta Avrupa Birliği olmak üzere diğer ülkelerin standartlarıyla uyumlu olarak kullanılabiliyor.

Ücret toplama sistemleri; veri toplama, denetleme, izleme, ihlal işlemleri, ücretlendirme ve raporlama gibi işlevleri yerine getiriyor. Ana kontrol merkezi ise sistemin trafik ve ücret raporlarının toplandığı, geçiş bilgilerinin kayıt altına alındığı, abonelerin hesaplarının tutulduğu, ilgili kurumların arasındaki bilgi aktarımlarının denetlendiği ve raporlandığı gelişmiş veri merkezi olarak görev yapıyor.

KAYNAK: AA

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ASELSANKuzey Makedonya
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