Tezmaksan'dan 5G atağı

Türkiye sanayisinin 40 yılı aşkın süredir çözüm ortağı olan Tezmaksan, Hannover Fairs Turkey tarafından 8-11 Haziran 2022 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenecek WIN EURASIA’da 5G atağı ile yer alacak. Tezmaksan, endüstri profesyonellerini bir araya getirecek fuarda Nokia ile gerçekleştirdiği iş birliği sonucunda yakın geleceğin fark yaratacak 5G teknolojileriyle entegre ettiği sistemlerinin tanıtımını yapacak.

Tezmaksan’dan Vodafone Business ve Nokia iş birliği ile 5G atağı

Endüstri 4.0’a uyum sağlamak, sanayinin üretim gücünü desteklemek ve globaldeki rekabete uyum sağlayabilecek sistemleri entegre hale getirmek için 5G yatırımlarında öncü olmak istediklerini söyleyen Tezmaksan Genel Müdürü Hakan Aydoğdu, “Önceki jenerasyonlarına göre internetin çok daha hızlı olacağı 5G teknolojisi, cihazların birbiri ile haberleşmeleri ve aktarım sırasındaki kaybı en az düzeye indirecek. Bu da IOT cihazları ya da makineler arasındaki iletişimi katbekat artıran bir çözüm sağlayacak. Bugün otomasyon sistemlerinin önem kazandığı bir dünyada rekabete uyum sağlamak için teknolojiye yatırım yapmak zorundayız. Biz de Tezmaksan olarak 40 yılı aşkın süredir talaşlı imalat sektörünü yeni atılımlarla buluşturuyoruz. Bunun için daha yüksek genişbant verimi, ultra güvenilir ve düşük gecikmeli iletişimi mümkün kılan 5G teknolojisini Vodafone Business ve Nokia ile yaptığımız iş birliği kapsamında sistemlerimizle donatacağız. Bu kapsamda CNC Makine Analiz Platformumuz Kapasitematik’in 5G Özelleştirilmiş Mobil Şebeke teknolojisi sayesinde makinelerden veri akış hızı 10 ms hızında olacak ve iş sürecini hızlandırarak verimliliği artıracak. WIN EURASIA’da tanıtacağımız diğer çözümlerle yeni dönemde 5G teknolojisine yatırım yapmaya devam edeceğiz” dedi.

Kapasitematik ve Cubebox iş birliği, verimliliği kusursuz hale getirecek

Vodafone 5G bağlantı teknolojisi sayesinde makinelerden veri akış hızının 10 ms hızında olmasının sistem üzerindeki iş akışını kusursuz bir konuma getireceğini kaydeden Aydoğdu, şu açıklamalarda bulundu: “Kapasitematik’i uzaktan dijital fabrikamıza bağlayacağız ve buradaki makinelerden gelen veriler, 5G görüntüleme senaryosu sayesinde gerçekleştirilecek. Ön yüz görüntüsünün 10 ms hızla kurgulanacağı bu uzaktan erişim ile showroomdaki uzak verileri alarak 5G Arena’da gösterge paneli ile inceleme fırsatı bulacağız. Bunun yanı sıra Yerli Üretim belgesine sahip Cubebox robot ve iş birliği ile 5G Arena’da gecikme ve güvenilirlik senaryosunu da görüp iş süreçlerini buna uygun kurgulayacağız. Yükleme verilerini ve grafiksel çizimleri bant genişliği olarak 5G kablosuz router sayesinde dokunsal tepki süresinin maksimum 10 ms’den az olması planlanacak. Bunun yanı sıra bu sistem sayesinde makineler, ekstra kablolama maliyetleri olmadan 5G üzerinden direkt iletişime geçebilecek.”