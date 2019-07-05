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THY ile dijital havacılıkta yeni dönem

Dijital çağ, yolcuların bilet alma ve seyahat etme şekillerinde ciddi değişimlere neden oluyor. Türk Hava Yolları ve Huawei, hayata geçirdikleri iş ortaklığıyla yapay zeka, bulut ve büyük veri gibi gelişmiş teknolojileri kullanarak, karmaşık yolcu ihtiyaçlarına hızla yanıt verecek dijital uygulamalar geliştiriyor.

THY ile dijital havacılıkta yeni dönem
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Gelişen dijital teknolojilerle birlikte, her alanda olduğu gibi hava yolu ulaşımında da kullanıcıların beklentileri değişiyor ve daha “dijital” havaalanı hizmetleri gerekliliği artıyor. Bu kapsamda, Türk Hava Yolları ve Huawei ile iş birliği yaparak yolcu deneyimini iyileştirmeye yönelik, yenilikçi ürünler tasarlıyor. 

Bilişim mimarisi Huawei ile yeniden oluşuyor 

Türk Hava Yolları, lider uluslararası Huawei ile birlikte önemli bir dijital dönüşüm sürecine imza atıyor. Mevcut operasyonlarını gelişmiş teknolojilerle optimize eden THY, işletme yapısını ve BT mimarisini yeniden şekillendiriyor. 

Yeni bilet sistemi, uçuş ve rota yönetimi, bagaj hizmetleri, havaalanı ağı, güvenlik kontrolleri, video gözlem ve tesis bakımı dahil olmak üzere tüm operasyonlarını yenilemeye başlayan THY, misafirlerine daha kişiselleştirilmiş ve konforlu bir uçuş deneyimi sunuyor. Bu kapsamda THY, son üç yıldır iş ve havaalanı operasyonları ile yolcu yönetimi için istikrarlı ve güvenilir bir ağ donanım desteği sunmak üzere eski ekipmanlarını en gelişmiş teknolojiler ile değiştirmeye devam ediyor. Ana merkez kampüsünden başlayarak yeni bir BT altyapısı kuran Türk Hava Yolları, Huawei ile iş birliği kapsamında çalışmaya devam ediyor. Huawei, İstanbul Havaalanı projesinin tüm ağ bağlantılarını kurmuş ve Birinci Etap binalarının ara bağlantılarını hayata geçirmişti. 

Türk Hava Yolları CEO'su Bilal Ekşi: 

“Huawei'nin oldukça güvenilir bir havacılık yönetim sistemi kurduğuna inanıyoruz”

Türkiye'deki Huawei müşteri hizmetleri ekibi, yedek parçaların maksimum teslimat süresinin 4 saat olacağını garanti eden bir SLA'ya tâbi olan 7/24 Teknik Destek Merkezi hizmeti sunuyor. Çevrimiçi destek uzmanları, müşterilere yedek parça değişimi, ekipman arıza giderimi, teknik eğitim ve sistem sağlık kontrolleri dahil olmak üzere çok sayıda hizmet sunan Huawei, Türk Hava Yolları’nın önemli iş ortaklarından biridir. Türk Hava Yolları CEO'su Bilal Ekşi konuyla ilgili olarak; "Ekibim bana sürekli iyi haberler getiriyor. Huawei'ye yeni havaalanının dönüşümde ve geliştirilmesindeki yoğun çalışmaları için içtenlikle teşekkür ediyoruz. Huawei'nin oldukça güvenilir bir havacılık yönetim sistemi kurduğuna inanıyoruz. Bu konuda en ufak bir şüphemiz yok" dedi.

Buluta doğru dijital yolculuk

Servislerin buluta aktarımı ve sanallaştırılmış operasyonlar, kurumsal kaynak yapılandırmasını ve kullanım verimliliğini büyük ölçüde artırıyor. Servislerin buluta aktarımı, dijital çağa geçiş ve işletme maliyetlerini azaltarak ağ ile veri güvenliğini etkin şekilde sağlıyor. Ana merkez personellerinin uzaktan kontrol ile buluttaki sorunları çözebildiği sistemde, örneğin Afrika ofisi ağı arızalanırsa veya ağın güncellenmesi gerekirse, ana merkezin Türkiye'den ekipman satın alması ve kurulup çalıştırılması için Afrika'ya göndermesi gerekmiyor. Bu hızlı kurulum ve uzaktan izleme sayesinde zaman alan ve yoğun iş gücü gerektiren işlemler ortadan kalkarak, işletme maliyetleri ciddi oranda azalıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Dijital HavacılıkThyHuawei
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