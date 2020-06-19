TikTok hayvanlara kötü muamele videolarını affetmeyecek

Dünyanın önde gelen kısa video platformu TikTok, kullanıcılarına daha güvenli ve pozitif bir uygulama ortamı sunmak için Hayvan Hakları Federasyonu HAYTAP’la işbirliği yapıyor.

TikTok’un topluluk kurallarında hayvana şiddeti içeren her türlü içeriğin yasak olduğu açıkça belirtiliyor ve şiddet içeriklerinin platformda yer almasına izin verilmiyor. TikTok, sivil toplum kuruluşlarıyla da işbirliği yaparak topluluk kurallarını daha iyi uygulayabilmeyi hedefliyor.

TikTok, 2008 yılında kurulan ve Türkiye'nin en kapsamlı hayvan hakları kuruluşu olan HAYTAP’la bir araya gelerek HAYTAP’la işbirliği yapan ilk dijital platform oldu. TikTok, hayvanları kötü muamele ve şiddetten korumaya çalışan bir organizasyon olan HAYTAP’la birlikte hareket ederek hayvanlara yönelik şiddetin yer aldığı içeriklerle mücadele etmeyi ve platformdan uzak tutmayı amaçlıyor.

"Hayvanlara kötü muamelenin önüne geçeceğiz"

HAYTAP başkanı Ali Şenpolat da bu konuyla ilgili şöyle konuştu:

“HAYTAP olarak TikTok ile gerçekleştirdiğimiz işbirliğiyle hayvanlara kötü muamele yapılan görüntüleri dijital platformlarda paylaşarak popüler olmaya çalışan kitlenin önüne geçmeyi hedefliyoruz. Bu içeriklerin henüz yayılmadan platformdan hızlıca kaldırılması için gereken çalışmaları birlikte yapacağız. TikTok bu konuda çok önemli bir adım attı ve sağduyulu bir yaklaşım sergiledi. TikTok’a bu dayanışma için sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz”