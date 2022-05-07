Toroslardan dünyaya yazılım satıyor

Hayatını müziğe adayan girişimci Levent Karahan’ın Antalya’nın bir dağ köyünde kurduğu müzik dağıtım şirketi EVEARA; bugün Amazon, Apple, Avid, Digicel, Dolby, Jio, Line, Meta, Sony, SoundCloud, Spotify, Tencent, Yandex gibi dünyanın en büyük markalarıyla çalışıyor ve 100 bin kullanıcıya ulaşıyor.

Pandemi süreci ile birlikte sanatçıların müziklerini evlerinde kaydedip, dijital platformlara yükleyip gelir elde etmesiyle; EVEARA markası da, Kendin-Yap seçeneği ile sanatçılara kendi müziklerini diledikleri şekilde dijital müzik dinleme platformlarına yükleyebilme imkanı sunuyor.

Hızla gelişen teknoloji ve pandemi süreciyle birlikte müzik dinleme alışkanlıklarımızda değişti. Müzik dinleme ve sanatçıya müziğini yayınlama imkanı sunan dijital platformların sayısı her geçen gün artıyor. Bugün Amazon, Apple, Avid, Digicel, Dolby, Jio, Line, Meta, Sony, SoundCloud, Spotify, Tencent, Yandex gibi dünyanın en büyük müzik yayın markalarının altyapısını ise Torosların bir dağ köyü olan Beycik’te yaşayan girişimci Levent Karahan’ın kurduğu EVEARA markası yapıyor.

1999 yılında dijital müzik dağıtımının yeni başladığı ve Apple iTunes ve Spotify’ın henüz var olmadığı dönemde şirketlerin kendi markaları altında müziklerini indirebilip işlemlerini sağlayan ilk arayüz çözümünü sunan dijital müzik dağıtım şirketi YOOM’u kuran girişimci Levent Karahan’ın kurduğu EVEARA sistemini bugün dünyada 100 bin kişi kullanıyor.

Henüz küçük bir çocukken Artvin’den Almanya'nın Münih şehrine göç eden ve Almanya’da müzikle iç içe bir hayat süren Levent Karahan, 2002 yılında hayranı olduğu Bob Marley, Grace Jones, U2 ve diğer pek çok kişinin kariyerine rehberlik eden Chris Blackwell'in yaşadığı yer olan Oracabessa/Jamaika'ya taşındı ve burada müzik sektörüne yön veren ve önemli bağlantıları olan isimlerle tanıştıktan sonra, Jamaika müzik endüstrisi için bir birlik kuruluşu olan UMIJam’ de yönetim kurulu üyesi ve başkanı olarak da görev yaptı.

2010 yılında Türkiye'ye dönen Karahan, Antalya’nın küçük bir dağ köyü olan Beycik’e yerleşti ve burada EVEARA’yı kurdu. Karahan EVEARA ekibiyle birlikte hayal bile edilemeyecek olanı gerçekleştirdi. Dijital müzik yazılımında Kendin-Yap müzik dağıtım hizmetlerinin arkasındaki görünmez güç olan EVEARA; Avid ve Line gibi dünya genelindeki birçok markaya dağıtım, müzik tanımlama, parmak izi, analiz, pazarlama araçları, raporlama, ödeme ve destek dahil olmak üzere modern B2B, SaaS ve White Label çözümü sağlıyor.

“Hedef 2026’da 5 milyon kullanıcıya ulaşmak”

Dünyada şu anda Kuzey ve Güney Amerika, Avrupa, Asya, Afrika ve Avustralya dahil EVEARA'nın 70 şirket ile B2B (işletmeden işletmeye) iş birliği var 100 binden fazla sanatçı bu çözümü kullanıyor. Hedeflerinin 2026 yılında 1000’den fazla B2B partner işbirliği ile 5 milyon kullanıcıya ulaşmak olduğunu söyleyen EVEARA kurucusu Levent Karahan, bağımsız müzik dağıtımını tercih edip, kariyerini kendi eline alan sanatçıların sayısının her geçen gün arttığı müzik endüstrisindeki bu baskın trende bir çözüm sunduklarını belirtti. Küresel White Label ortak ağı aracılığıyla şirketlerin vizyonlarına ulaşmalarında görünmez ve sessiz bir ortak olduklarının altını çizen Karahan, “Şirketlere kendi markalarını kullanarak müzik dağıtım sistemlerini kurmalarını sağlayan arayüzü satan bir şirketiz. Şirketler B2B sistemimizi satın alarak müşterilerine, dijital müzik platformlarına müziklerini yükleyebilme imkanı sunar ayrıca doğrudan anlaşma sağladığımız müzik platformlardan sanatçıların telif hak edişlerini toplarlar. White Label çözümüyle kendin-yap (do-it-yourself) dijital müzik dağıtımı söz konusu olduğunda, EVEARA artık küresel çaptaki markalardan biri haline geldi” dedi.

Sanatçının telif haklarını güvence altına alıyor

Türkiye ve dünyada birçok ünlü müzisyenin EVEARA’nın sunduğu B2B sistemini kullanarak doğrudan anlaşma sağladıkları 100’den fazla müzik platformuna sanatçıların, plak şirketlerinin, yapım şirketlerinin ve ajansların eser dağıtımlarını üstlendiklerini bildiren Karahan, “Uygulamamız 4 adımda sanatçının eserlerini dünyaya tanıtıyor. Eser bilgilerini, ses dosyasını ve albüm kapak resmini yükleyerek dağıtım tarihini seçip dakikalar içerisinde dünyadaki en büyük müzik platformlarına dağıtıyor. Eser dağıtımı tamamlanıp müzik platformlarında dinlenmeye başladığında sanatçıların telif hak edişleri EVEARA B2B sistemimiz tarafından toplanıyor. Bu sayede sanatçılar eserlerini tüm dünyada paylaştıklarından ötürü yeni hayran kitlesi elde ediyorlar ve marka bilinirliklerini arttırıyorlar. Şirketimiz sanatçıların kazandığı telif haklarına kesinlikle dokunmuyor yani sanatçının kazandığı para hiçbir şekilde kesintiye uğramadan yine sanatçıya gidiyor. Ayrıca detaylı analitik bilgiler ve direkt olarak kazanılan telif hakkını sanatçı kendisi görebiliyor ve EVEARA teknolojisini arka planda çalıştırarak kendi kişisel banka hesabına transfer edebiliyor” diye konuştu.

“NFT ve Metaverse dünyasına giriş çalışmalarına başladık”

Dijital müzik dağıtım sektörünün şu an dünyada 28 milyar dolar büyüklüğünde bir hacme sahip olduğunu ve 2026'da bu oranın 38 milyar dolara ulaşmasının beklendiğini dile getiren Karahan, Türkiye'nin dünya müzik sektörü içerisinde 37. sırada olduğunu, pazar büyüklüğünün ise 55,4 milyon dolar olarak açıklandığını söyledi. “Türkiye olarak dünya müzik endüstrisi içerisindeki büyüme hızımız yüzde 52,1 olarak açıklanmıştır. Bu da gelecekte müzik yazılımı alanında da önemli adımların atılması için umut vericidir” diyen Karahan, kendin yap dijital müzik dağıtım sektörün senede yüzde 40 büyüdüğüne dikkat çekti. Türkiye olarak müzik yazılımı piyasasında henüz istenilen seviyelere ulaşamadığımıza dikkat çeken Karahan, “Genç yazılımcılar desteklenerek Türkiye’den de global markaların çıkması teşvik edilebilir. EVEARA olarak NFT ve Metaverse dünyasına giriş için çalışmalarımızı başlatmış bulunuyoruz” dedi. Karahan, EVEARA olarak ileride blockchain, audiobook, video ve postcast dağıtımı yapabilme üzerine de çalıştıklarını sözlerine ekledi.