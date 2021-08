Tübider'in yeni başkan ve yönetimi belli oldu

Bundan tam 22 yıl önce Bilişim Sektörü içinde ki dengeleri oluşturmak ve korumak adına bir araya gelenler çok büyük bir başararak ciddi ve güçlü bir oluşumu orta çıkardılar. Bu oluşumun adı Tübider'di olgusu ise Türkiye Bilişim Sektörünün STK'sı olmaktı. Tübider aradan geçen zaman içinde pek çok başarılı işe imza attı. Derneğin üye sayısı kısa sürede 570'i buldu. Bilişim sektörü içinde faaliyet gösteren diğer STK'ları da bir çatı altında toplamak için de uğraş veren Tübider, 2008 yılında Tübifed'in kuruluşuna önderlik etti.

Şimdi değişim zamanı...

TESAN İletişim AŞ’de Genel Müdür olarak görev yapan Rüştü Arseven, 2019 yılında yapılan genel kurulda oy çokluğu ile başkanlığına seçilmişti. 2019-2021 yılları arasında pek çok etkinliği, organizasyonu ve event'i başarı ile gerçekleştiren Rüştü Arseven başkanlığında ki ekip Tübider tarihinde renkli bir iz bıraktı. Görev süresi dolan Arseven ve ekibin yerine genç, dinamik bir ekip geldi.

Tübider Olağan Genel Kurulu 03.07.2021 tarihinde Hilton İstanbul Kozyatağı Otelinde gerçekleşti. Yapılan oylamada Yıldız Teknik Üniversitesi Matematik ve Bilgi Teknolojileri Mühendisliği mezunu olan ve çalışma hayatına 1993 yılında Sistem Analisti ve Network Mühendisi olarak adım atan Erete Bilgi ve Guvenlik şirketi kurucu ortaklarından ve Pik Akademi Şirketinin Kurucusu Pınar Kabil Tübider'in yeni başkanı olarak seçildi. Pınar Kabil'in yönetiminde ki Tübider'in yeni yönetim kadrosu bilişim sektörüne can verecek projeler ile faaliyette olacak. Yeni Başkan Pınar Kabil'in yönetim ekibinde bilişim dünyasından pek çok ünlü isim yer alıyor. Tübider'de, Başkan Yardımcılığı görevini, Can Yüce, Serkan Kekik, Ümit Önder, Tuncay Işık, Genel Sekteterliği Tuğba Şişik, Yönetim Kurulu Üyeliğini Fatih Karabiber, Aykut Sağlam, Serkan Gezici, Miktat Yücel, saymanlık görevini Besim Tonoz, Dijital liderliği ise Mustafa Şapçı üstleniyor.

Bilişim dünyasında başarıları ve çalışkanığı ile tanınan Tübider'in yeni başkanı Pınar Kabil yeni hedefleri ile ilgili şunaları söylüyor: "Tüm dünya'da bilişim insanlığın ihtiyaçlarına yetişmek için hızla gelişiyor. Ülkemizde bu gelişimden payını alıyor. Biz Tübider'in yeni yönetimi olarak bilişim konusunda ki gelişim ile ilgili doğru hedefler belirlemek için çalışacağız. Planlarımızı bu hedefler doğrultusunda yapıp hayata geçireceğiz. Temel amacımız, digital toplum oluşturmak. Genci ile yaşlısı ile toplumun her kesimini dijital aktivitelerle tanıştırmak istiyoruz. Öte yandan üyelerimizin yoğun olduğu donanım sektörünün sorunları ile ilgili çözümler üretmeyi kendimize asli görev edindik. Yakın zaman içinde bu konuda ile ilgili her alanda atılımlar yapacağız. Donanım sektörünün sorunlarının çözülmesi için her kapıyı çalacağız" dedi.