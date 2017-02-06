Türk oyun şirketlerini satın almak isteyecekler Netmarble EMEA CEO’su Barış Özistek ile Pazarlama ve Mobil Direktörü Aras Şenyüz, Gaming İstanbul Fuarı kapsamında düzenlenen seminerlere katılarak oyun sektöründe pazarlama stratejileri ve yatırım, satın alma gibi konuları değerlendirdi.

Ayşegül Yıldız yazıyor- İstanbul Kongre Merkezi’nde 2-5 Şubat 2017 tarihleri arasında gerçekleşen dijital eğlence ve oyun fuarı Gaming İstanbul (GİST) kapsamında oyun sektöründe yer almak isteyenler için seminerler düzenlendi. Mobil oyun tecrübesi sunan Netmarble yöneticileri, seminerlere konuşmacı olarak katılarak dinleyicileri oyun sektörü hakkında bilgilendirdi.



Netmarble EMEA Pazarlama ve Mobil Direktörü Aras Şenyüz oyun sektöründe oyunculara satış modelleri ve pazarlama stratejileri üzerine bilgiler verdi. Aras Şenyüz Asya bölgesinde oyun oynayan kişilerin profillerinin çok daha bilgi sahibi ve bilinçli olduğuna dikkat çekti. Bir oyuncunun oynamaya başladığı ilk iki gün içinde oyun içinde satın alma yapıyorsa sürekli bir şekilde harcama yapmaya devam ettiğini söyledi.



Şenyüz, dünya genelinde bir oyunu oynayan oyuncuların yüzde 15’inin oyun içinde alışveriş yaptığını belirterek, “Türkiye’de bu rakam yüzde 5 ile 10 arasında değişiyor. Aslında Türk oyuncuları da dünyadaki oyuncular seviyesinde satın alma yaptığını söyleyebiliriz. Bu trend ülkemizde mobil oyunların büyümesiyle hızla artıyor” dedi. Oyun içinde satın almalarla gelir modeli yaratmanın global oyun şirketleri için ise önemli bir know-how olduğunu sözlerine ekleyen Aras Şenyüz, farklı ülke pazarlarında bu bilgiye ve tecrübeye sahip olmak isteyen şirketlerin para kazandıran oyunları satın almayı tercih ettiğini anlatarak, “Örneğin Netmarble dünyanın en başarılı oyun stüdyolarından biri olan KABAM’ı satın aldı. 2017 yılında hem Netmarble tarafında hem de farklı oyun şirketlerinin başarılı oyun şirketlerini ve stüdyolarını satın alacağını düşünüyorum” diye konuştu.



5 yıl içinde yeni satın almalar olacak

Netmarble EMEA CEO’su Barış Özistek “Türkiye’de hem internet hem de oyun sektöründe şirket kurmak isteyen çok fazla ve istekli girişimcinin olduğunu, potansiyeli yüksek girişimlerin belli bir aşamaya geldiklerinde hızlı büyüme ve karlılık yakaladıktan sonra şeffaf şirket haline gelerek önemli yatırımlar alacaklarını söyledi. 3 Seas Capital Partners Ortağı Tarık Şarlıgil ise Netmarble’ın Joygame’i satın alma sürecinde danışmanlık hizmeti verdiğini belirterek, “Önümüzdeki 5 yıl içerisinde ülkemizden yeni Joygame gibi başarılı olacak şirketler çıkacağına eminim. Çok yakın zamanda bu tür satın alma haberleri duyacağımıza inanıyorum” dedi.



Türkiye’de yatırıma devam edeceğiz

Boğaziçi Yatırım Kurucusu Burak Balık ise “Türkiye stabil bir pazar değil, bunu biliyoruz. Peki bu pazar böyle diye yatırım yapmayacak mıyız? Elbette yatırım yapmaya her zaman devam edeceğiz. Belki daha az yapacağız ama mutlaka devam edeceğiz, işlerimizi geliştirmek için çaba harcayacağız” dedi.

