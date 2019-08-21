Türk oyunlarını tüm dünyada yayınlayacak!

Dünyanın en büyük 5 mobil oyun firması arasında olan ve bugüne kadar birçok değerli oyun stüdyosunun oyunları için yayıncılık hizmeti veren Netmarble EMEA, şimdi de Türkiye’deki hyper-casual oyun geliştiricilerin dünya çapında başarılara imza atmasını sağlamak amacıyla Netmarble Publishing programını başlatıyor.



Netmarble’dan ‘Oyunlarınızı getirin, yayınlayalım’ çağrısı



Netmarble Publishing programı tüm dünyadaki mobil oyun geliştiricileri ve ekipleri ile mobil oyun stüdyolarına açık olacak. Program özellikle causal ve hyper-casual türü oyunların geliştiricileri için hem maddi hem de danışmanlık desteği sunarak uluslararası alanda başarı kazanmaya giden yolda bir başlangıç noktası olmayı amaçlıyor. Program kapsamında pazarlama, işletme, soru-cevap, müşteri desteği, yerelleştirme gibi tüm yayıncılık hizmetlerine desteğin yanı sıra finans desteği de sağlanacak.



Oyunların seçiminde özellikle hyper-casual türündeki oyunlara öncelik vereceklerini ifade eden Netmarble EMEA Yönetim Kurulu Başkanı Barış Özistek, “Netmarble EMEA, bugüne kadar Gamer’s Qube, Abbas Güçlü ile Büyük Oyun, Kod Ödülleri, İzmir 9 Eylül Üniversitesi iş birliğiyle Bambu Oyun Hızlandırma ve Ön Kuluçka Merkezi, StartersHub gibi program ve yatırımlarla üniversite öğrencilerinden profesyonellere kadar tüm Türk oyun geliştiricilerine birçok alanda destek sağladı. Şimdi de dünyanın en büyük oyun firmalarından biri olmasını sağlayan, yaklaşık 20 yıllık uluslararası deneyimi ve Wolfteam, Paramanya, Lineage 2: Revolution, MARVEL Future Fight, Seven Knights, BTS gibi mobil oyunlarla imza attığı küresel başarı ile Netmarble Publishing programını başlatıyor. Hyper-casual türündeki oyununu dünya pazarlarına açmaya hazır olan geliştiricilerin zirveye çıkması için Netmarble, tüm imkanlarıyla Türk oyunlarının dünyada başarı kazanması için çalışacak.” dedi



Oyun geliştiricilere büyük davet



Tüm Türkiye’deki oyun geliştiricilerine ulaşmayı ve onların projelerini desteklemeyi hedefleyen Netmarble Publishing programı kapsamında farklı etkinlikler hayata geçirmeyi planlanıyor. Oyun geliştiriciler kendilerine en yakın bölgedeki etkinliğe katılarak oyunlarını dünyaya açma fırsatı bulacak.

Developer Etkinliği: İstanbul, Ankara, İzmir’i kapsayan 3 büyük şehrin yanı sıra tüm Türkiye’den oyun geliştiricilerin bir araya geleceği ve mobil oyun kategorisinin medya, parasallaşma, performans gereçleri ile ilişkilendirileceği etkinliklerde, başarılı stüdyolar ile geliştiriciler tanışabilecek. Konunun uzmanları tarafından oyun sektöründe başarılı olmanın yollarının paylaşılacağı sunumlar yapılacak.

İstanbul, Ankara, İzmir’i kapsayan 3 büyük şehrin yanı sıra tüm Türkiye’den oyun geliştiricilerin bir araya geleceği ve mobil oyun kategorisinin medya, parasallaşma, performans gereçleri ile ilişkilendirileceği etkinliklerde, başarılı stüdyolar ile geliştiriciler tanışabilecek. Konunun uzmanları tarafından oyun sektöründe başarılı olmanın yollarının paylaşılacağı sunumlar yapılacak. Aylık Hackaton: Bir gün boyunca her geliştirici prototip oyununu geliştirilecek. En beğenilen oyun ödül alacak.

Bir gün boyunca her geliştirici prototip oyununu geliştirilecek. En beğenilen oyun ödül alacak. Büyük Yarışma: Netmarble EMEA ve StartersHub tarafından düzenlenen mobil oyun geliştiricileri hızlandırma programı Gamer’s Qube’da geliştiricilerin oyunları yarışacak.

Netmarble EMEA ve StartersHub tarafından düzenlenen mobil oyun geliştiricileri hızlandırma programı Gamer’s Qube’da geliştiricilerin oyunları yarışacak. Eğitimler: Netmarble Gaming Lab’de, Bahçeşehir Üniversitesi’nde ücretsiz eğitim programları düzenlenecek.