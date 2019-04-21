Türk profesöre övgü

Guo, Çin'in Shenzhen kentinde gerçekleştirilen Huawei'in 2019 yılı Küresel Analiz Zirvesi sonrası, Polonya, Avusturya ve Türkiye'den gazetecilerle bir araya geldi, soruları yanıtladı.



Bilkent Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erdal Arıkan'a yayınladığı bir makale sayesinde ulaştıklarını ve daha sonra 5G teknolojilerini geliştirmek için çalışma yaptıklarını aktaran Guo, veri transferine yeni ve farklı bir yaklaşım getiren Arıkan'ın çalışmalarından övgüyle söz etti.



Türkiye'nin, telekomünikasyon araştırmaları açısından büyük bir öneme sahip olduğunu ve 5G sistemlerinin kodlanmasına önderlik ettiğini aktaran Guo, Arıkan'ın hem Türkiye hem de telekomünikasyon dünyası için bir kahraman olduğunu söyledi.



Arıkan'ın yaptığı çalışmaların 5G teknolojileri adına çığır açacağını ifade eden Guo, aynı zamanda bu çalışmanın 5G'nin standartlarını belirleyeceğini kaydetti.

Ürün ve çözümlerin daha rekabetçi hale getirilebilmesi için kapsamlı bir küresel iş birliğinin sürdürülmesi gerektiğine dikkati çeken Guo, "Bilkent Üniversitesi'nde Prof. Dr. Erdal Arıkan, 5G hakkında bir makale yazdı. Bu makalenin değerini anladık ve Arıkan ile çalışmaya başladık. Araştırmadaki sonuçları, iletişim teknolojisi özelindeki ürünlerimizde uyguladık." ifadelerini kullandı. Guo Ping, bu tür ortaklıkların tüm taraflara yarar sağlayacağını aktardı.



Geçen yıl "kutupsal kodlar” buluşu ile ABD merkezli uluslararası kuruluş olan Elektrik ve Elektronik Mühendisleri Enstitüsünün (IEEE), prestijli ödülü IEEE Richard W. Hamming Madalyası'na layık görülen Arıkan, Huawei'nin kurucusu Ren Zhengfei'den de onur ödülü almıştı.



- Türkiye Huawei'in ikinci Ar-Ge üssü oldu



Türkiye'ye yönelik yatırımlarının araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) ağırlıklı olduğunu aktaran Guo Ping, İstanbul'da 450 kişinin çalıştığı bir Ar-Ge merkezlerinin bulunduğunu ve çalışanların çoğunun Türk mühendislerden oluştuğunu aktardı.



Türkiye'de özellikle 5G, nesnelerin interneti, yapay zeka, bulut, akıllı ve güvenli şehir çözümlerine yönelik faaliyetler sunan şirket, 20 Türk üniversitesi ile internet ve veri analizi gibi alanlarda iş birlikleri yürütüyor.



İstanbul'daki Huawei Ar-Ge Merkezi, şirketin Ar-Ge merkezleri arasında 170 milyon dolardan fazla yatırımla Çin’den sonra ikinci en büyük yazılım geliştirme merkezi haline geldi.