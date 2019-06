Türk Telekom'dan "Siber Güvenlik Zirvesi"

Türkiye’nin en büyük Siber Güvenlik Merkezi’ni hayata geçiren Türk Telekom, yurt içinden ve yurt dışından teknoloji sektöründen 200’den fazla üst düzey yöneticinin katıldığı Siber Güvenlik Zirvesi’ne ev sahipliği yaptı. Zirve’de, dünyada siber tehditlerle mücadele yöntemleri ve global örnekler masaya yatırılarak, çözüm önerileri geliştirildi.



Zirvede konuşan Türk Telekom Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ömer Fatih Sayan, “ Türkiye’nin En Büyük Siber Güvenlik Merkezi ile hem Türkiye’mizi hem de ülkemizin en stratejik ve seçkin şirketlerini siber tehditlere karşı aralıksız bir şekilde korumayı sürdürüyoruz” dedi.



Türk Telekom Pazarlama ve Müşteri Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Ümit Önal da, yeni ürün ve hizmetlerle IoT’den Yapay Zekâ’ya, Bulut’tan Analitik ve Big Data’ya kadar her şeyi dijital dönüşüm kapsamında değerlendirip, bu yolda siber güvenliği ön planda tutarak kamu ve özel sektöre dijitalleşme yolculuklarında yol gösterici olmayı amaçladıklarını dile getirdi.



Türk Telekom Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç,“10 yılı aşkın süredir Türkiye’nin ilk Siber Güvenlik Servis Sağlayıcısı Telekom Operatörü olarak Siber Güvenlik Merkezi’mizi 24 Aralık’ta açtık. Sistemlerimiz üzerinden genel bir analiz yapıldığında; 2019 yılının ilk dört ayında ise; 1023 atak gerçekleştiğini görüyoruz. 2019 yılının ilk dört ayı ile 2018 yılının aynı periyodu karşılaştırıldığında atak sayısının yaklaşık 3,77 kat arttığı görülmektedir” dedi.



Türkiye’nin ilk entegre telekomünikasyon operatörü Türk Telekom,dijital dünyanın en önemli tehdidi siber saldırılara karşı çözüm önerilerini ev sahipliği yaptığı Siber Güvenlik Zirvesi’nde masaya yatırdı. Türk Telekom’un Ankara’da düzenlediği Zirve’ye, teknoloji alanından 200’den fazla üst düzey yönetici katıldı. Zirve’de siber tehditler karşısında güvenlik çözümlerinin geldiği nokta ve bugünden yarına dönüşüm teorileri ele alındı.



Zirve’de konuşan Türk Telekom Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Fatih Sayan, Türkiye’nin dijital dönüşümüne 2005 yılından bu yana 35.3 milyar lira yatırım yapıldığını altını çizerek, bu süre içinde Hazine’ye 89.2 milyar katkı sağladığını belirtti.Sayan, dijital dönüşüm ile siber güvenliğin önemine dikkat çekerek“ Siber güvenliğin en tartışılan konu olması kaçınılmaz. Dünyanın en nadide mücevherlerinden bulunduğu dükkanınız varsa, bu durum sizi varlık olarak üstün kılabilir. Ama bu mücevheri koruyacak güvenliğiniz olmazsa hiç beklemediğiniz bir anda birisi gelir ve sizin emeklerinizin boşa gitmesine neden olabilir. Siber güvenliği de benzer şekilde ele alacak olursak, ne kadar alt yapınız olursa olsun bu güvenliği sağlamadığınız takdirde, o alt yapının sahibi siz değilsinizdir. Siber güvenliğın sağlanması sadece teknoloji yoğun kullanıldığı alanlarda tehlikeleri bertaraf etmek için değil, sosyal ve ekonomik hayatla ilgili riskler ve aynı zamanda milli güvenliğin de bir parçası” dedi.



2019’da en büyük DDos atağı başarıyla engellendi



Türk Telekom Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç, siber tehditle sürekli mücadele halinde olunduğunu belirtirken, şu noktalara dikkat çekti, “Oluşturduğumuz üç katmanlı DDoS koruma servisimiz sayesinde, müşterilerimizin lokasyonlarından başlayarak her kırılımda DDoS atağına yönelik korumayı rahatlıkla sağlayabiliyoruz. Yüksek boyutlu ama bir o kadar da akıllı saldırıların arttığı bu dönemde, DDoS servis teknik yapımızı da uçtan uca müşterilerimizi koruyacak şekilde ve kapasitede geliştirdik ve geliştirmeye devam ediyoruz. 2017 Arbor Dünya Geneli Güvenlik Raporu’nda en yüksek atak boyutu 800 Gbps olarak görünürken, 2018 ATLAS Report’ta bu boyut 1.7 Tbps olarak karşımıza çıkmaktadır. Burada kendi omurgamızda konumlandırdığımız ve paylaşımlı olarak hizmet sunduğumuz yüksek kapasitemiz ile DDoS tarafında her ay yaklaşık 15 bin civarında irili ufaklı atağı engelliyoruz, 2018 yılı içinde yaklaşık 1.500’ün üzerinde 1 Gigabit üstü atağı engellemiş bulunuyoruz. Sistemlerimiz üzerinden genel bir analiz yapıldığında; 2019 yılının ilk dört ayında ise; 1023 atak gerçekleştiğini görüyoruz. 2019 yılının ilk dört ayı ile 2018 yılının aynı periyodu karşılaştırıldığında atak sayısının yaklaşık 3,77 kat arttığı görülmektedir. 2019 yılında şimdiye kadar sistemlerimizde görülen en yüksek boyutlu atak yaklaşık 170 Gbps olarak gelmiş ve başarıyla engellenmiştir.“



Her adımda siber güvenlik birinci öncelik



Türk Telekom Pazarlama ve Müşteri Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Ümit Önal, zirvede yaptığı konuşmada Türk Telekom’un her projesinde ve ürününde siber güvenliği ön planda tuttuğunu belirtti. Önal, “Türk Telekom olarak yeni teknoloji inovasyonu, kullanıcı merkezli tasarım ve bulut uygulamaları konularında geliştirerek sunacağımız yeni ürün ve hizmetlerimizle IoT’den Yapay Zekâ’ya, Bulut’tan Analitik ve Big Data’ya kadar her şeyi dijital dönüşüm kapsamında değerlendirip, bu yolda siber güvenliği de ön planda tutarak sanayide dijitalleşme yani Endüstri 4.0’a yol gösterici olmayı amaçlıyoruz. Türkiye’nin verisinin Türkiye’de kalması ve güvenle saklanması için Türkiye’nin en büyük veri merkezini Esenyurt’ta hizmete sunduk. Uluslararası standartlara uygun olarak inşa edilen Esenyurt Veri Merkezimiz, Türkiye’nin en güvenli veri merkezi olmasının yanı sıra konumu itibarıyla aynı zamanda İstanbul Havaalanı’na en yakın veri merkezi olma özelliğini de taşıyor” dedi.

200’den fazla üst düzey yöneticinin katıldığı Zirve’ye, McAfee, Netscout Arbor, Barikat Bilişim, Ebay Gittigidiyor A.Ş. CK Enerji Yatırım A.Ş. gibi şirketlerden de katılım sağlandı.