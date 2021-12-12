Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
banner25
Turkcell'den dijital sağlığa tam destek
Dijital sağlığa tam destek
Markalar sırada
Markalar sırada
Gıdada ultra zarar
Ultra zarar
Yine en beğenilen
Yine en beğenilen
Çok seçenekli
Çok seçenek sunuyor

Turkcell'den dijital sağlığa tam destek

Türkiye’nin sağlık alanında dönüşümüne öncülük eden Turkcell, bugüne kadar 7 şehir hastanesinin dijital altyapısını üstlendi. Turkcell, yerli ve milli uygulaması HBYS (Hastane Bilgi Yönetim Sistemi) ile şehir hastaneleri içerisinde tüm işlemlerin dijital olarak yapılmasını sağlıyor. HBYS ile her türlü tıbbi test, radyoloji görüntüleri, rapor gibi işlem ve bilgiler dijital ortamda saklanarak doktorlara ulaştırılıyor.

Turkcell'den dijital sağlığa tam destek

Turkcell, Türkiye’nin sağlık alanındaki en büyük yatırımlarından olan şehir hastanelerine üstün teknolojisiyle destek vermeyi sürdürüyor. Tamamı yerli mühendisler tarafından geliştirilen kısa adı HBYS olan Hastane Bilgi Yönetim Sistemi ile Turkcell, hizmet verdiği şehir hastanelerinin iletişim ve bilişim altyapılarını son teknolojilerle donatarak, uçtan uca yönetiyor. Aralarında    Yozgat, Adana, Elazığ, Eskişehir, Bursa, Başakşehir ve Tekirdağ’ın da olduğu 7 şehir hastanesinde kurulan dijital altyapı üzerinden hastalara kaliteli ve hızlı bir şekilde hizmet veriliyor.

Kurumlara teknoloji çözümleri sunan Turkcell Dijital İş Servisleri şirketiyle Türkiye’nin en büyük dijital hastane altyapı çözümleri sağlayıcısı da olduklarını belirten Turkcell Kurumsal Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ceyhun Özata şunları söyledi:

“Ülkemiz sağlık alanında büyük bir dijital dönüşümden geçiyor. Bu noktada biz de teknolojimizle bu dönüşümde öncü bir rol oynuyoruz. Özellikle Türkiye’nin sağlık alanında dünyaya örnek gösterilen projelerinden biri olan şehir hastanelerinin en büyük teknoloji sağlayıcısı olmanın gururunu yaşıyoruz. 7 farklı ilimizdeki şehir hastanelerini teknolojimizle donatarak bu alandaki dijitalleşme çalışmalarına tüm gücümüzle destek oluyoruz. Mühendislerimiz tarafından geliştirilen ve hastanelerin dijitalleşmesini sağlayan inovatif HBYS çözümümüzü önümüzdeki dönemde yurtdışına da ihraç etmeyi planlıyoruz. Böylece ülkemizin adını dijital sağlık alanında başarıyla temsil etmeyi amaçlıyoruz.”

Turkcell tarafından hayata geçirilen ve hizmet verdiği şehir hastanelerinde kullanılmakta olan HBYS’ye bağlı cihazlar entegrasyonlar aracılığıyla birbirleriyle haberleşiyor. Hastalarla ilgili yapılan her türlü tıbbi test, radyoloji görüntüleri, rapor gibi işlem ve bilgiler dijital ortamda doktorlara ulaştırılıyor. Sistem sayesinde hastaların teşhis ve tedavi süreçleri hızlanıyor, doktorlar tek tuşla hastaların tüm sonuçlarına erişebiliyor.

İlgili Galeriler
Güvenilir Ürün Platformu etkinlikleri Güvenilir Ürün Platformu etkinlikleri
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
Anahtar Kelimeler:
TurkcellTurkcell Kurumsal Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ceyhun Özata
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1