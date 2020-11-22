Türkiye'de kullanıcı sayısını 139 kat artırdı

Pandeminin de etkisiyle uzaktan eğitim ve evden çalışma modellerinin daha yaygın bir şekilde kullanılması, dijital görüşme sağlayan araçların popülerleşmesini sağladı. Video konferans ve online ders platformları arasında en yaygın kullanılan araç olan Zoom, pandemi döneminde 300 milyondan fazla kullanıcı sayısına ulaştı.

Evden çalışma ve uzaktan eğitimde yapay zeka dönemi

2017 yılından beri Zoom’un Türkiye temsilcisi olan Etgi Grup’un geliştirdiği Vedubox, Türkiye’nin tek yüzde yüz bulut teknolojine sahip iletişim, e-eğitim, uzaktan eğitim, dijital eğitim ve ders yönetim platformu. Almanya, İngiltere, Japonya, ABD ve Kanada başta olmak üzere dünyanın birçok yerinde online eğitim ve toplantının yanı sıra sanal ofis teknolojisi hizmeti sunuyor. 300 binden fazla son kullanıcı ve 300 kurumsal müşterisi bulunan Vedubox’ta her gün yüzlerce video konferans gerçekleşiyor, binlerce öğrenci canlı derslere katılıyor. Yerli yazılımclar tarafından üretilen platformda kullanılan yapay zeka sayesinde kullanıcılara verimli, güvenli ve kaliteli bir hizmet sağlıyor. Kişiselleştirilmiş öğrenme deneyimi sunma, seviyeye göre içerikler oluşturma, kullanıcılar arası etkileşimi artırma gibi yapay zeka araçlarıyla geliştirilen özellikler barındırıyor.

Online derse 1,3 milyon kayıt

Eğitimde dijitalleşmeyi değerlendiren Vedubox Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Harun Taşcı: “Dijital dönüşümün öncelikli bileşenlerinden biri olan online iletişim, tüm dünyada eğitim ve çalışma hayatını yeniden şekillendiriyor. Üniversiteler tarafından verilen online dersler, pandemi döneminde pek çok yeni öğrenci kazandı. Yale Üniversitesi’nin verdiği bir online ders, bu dönemde 1,3 milyon yeni kayıt aldı. Uzaktan eğitim yöntemlerinde öğrencilerin imkanlarının daha fazla olduğu bir gerçek. Öğrenciler, Vedubox sayesinde derslerde anlatılanları istedikleri kadar tekrar edebilecekleri gibi etkileşim konusunda daha fazla imkana sahipler. Teknolojik altyapısıyla dünya çapında hizmet veren Vedubox, uzaktan eğitim modülleriyle de eğitime dünyasının yükselen yıldızı.” dedi.

Etgi Grup hakkında:

EtgiGrup Hacettepe Teknokent’te bulunan Ar-Ge ofisinde e-eğitim konularında yazılım geliştirmekte, müşterilerine video ve dijital içerik geliştirme hizmetleri sağlamaktadır. VeduBox, EtgiGrup tarafından geliştirilen, uzaktan eğitime yönelik entegre bir LMS (Learning Management System) yazılımdır. Vedubox, Türkiye’de geniş bir müşteri tabanı olan ve bu konularda yetkinliği bulunan az sayıdaki Ar-Ge ve yazılım firmalarından birisidir.