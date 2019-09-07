Türkiye milli teknoloji hedefini göklere taşıyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ticaret savaşlarının yanı sıra artık teknoloji savaşlarının da konuşulmaya başladığını ve ülkelerin rekabet üstünlüğünün teknoloji üretme kabiliyetiyle doğrudan ilgili olduğunu söyledi.



Türkiye'nin özgün ve yüksek teknoloji üretiminde konumunu güçlendirmeyi hedeflediğine işaret eden Varank, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde yürütülen Milli Teknoloji Hamlesi doğrultusunda yüksek katma değerli ürünlerin yerli imkanlarla üretilmesine yönelik çalışmaların yoğunlaştığını anlattı.



Varank, sanayileşmenin geleceğinde havacılık ve uzay çalışmalarının daha da önem kazandığına dikkati çekerek, şöyle devam etti:



"Havacılık ve uzay çalışmalarına yapılan yatırımlar yüksek getirilere sahip, bu yatırımların katlanarak artması için gerekli altyapı hazırlıklarına hız veriyoruz. Bu alanlarda yaptığınız yatırım, sahip olduğu ileri ve geri bağlantılar sayesinde sanayinin çağ atlamasına fırsat veriyor. Oluşan ekosistem, insan kaynağından başlayıp yeni teknolojilerin geliştirilmesine kadar tüm süreçte dinamik ve rekabetçi bir yapıya kavuşuyor. Türkiye bunu en iyi şekilde başarmaya odaklanmış durumda, uzay alanındaki rekabette öncül ve yenilikçi ülkelerden biri olmayı hedefliyoruz."



"Uzayın gençlerde tutkuya dönüşmesini arzuluyoruz"



Havacılık ve uzay alanındaki çalışmaların koordineli bir şekilde yürütülmesi için Türkiye Uzay Ajansını kurduklarını hatırlatan Varank, ajansın fırlatma teknolojilerinden yer istasyonlarına, elektronik istihbarat uydularından küresel konumlama uydularına kadar bu alandaki stratejik adımlara öncülük edeceğini ifade etti.



Varank, Milli Uzay Programı'na yönelik çalışmaların da hızla başlayacağını belirterek, Türkiye'nin havacılık ve uzay alanındaki yol haritasının belirlenmesiyle daha somut adımların atılacağını aktardı.



Uzay çalışmalarında faaliyet gösteren insan kaynağının güçlendirilmesinin de önemini vurgulayan Varank, şunları kaydetti:



"Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile havacılık, teknoloji ve uzay konularının toplumun genelinde ilgi odağı haline gelmesi amacıyla TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ni düzenliyoruz. Festival, daha ilk yılında 550 binden fazla ziyaretçisiyle dünyanın sayılı havacılık organizasyonlarından biri haline geldi. Bu yıl da 1 milyonun üzerinde ziyaretçi bekleniyor. Ülkemizin havacılık ve uzay alanındaki küresel rekabette sıçrama yapması için yetişmiş insan kaynağının öneminin farkındayız. TEKNOFEST ile havacılık ve uzayın genç nesillerimizde bir tutkuya dönüşmesini arzuluyoruz."



"Kabiliyetlerini keşfetmelerine yardımcı olmak istiyoruz"



Varank, bu festivalle bilim ve teknolojinin topluma yayılmasını amaçladıklarının altını çizerek, "7'den 70'e tüm halkımızı Milli Teknoloji Hamlesi'nin bir parçası haline getirmek istiyoruz." diye konuştu.



Festival kapsamında 19 farklı kategoride teknoloji yarışmalarıyla havacılık gösterilerinin de düzenleneceğini aktaran Varank, uçan araba, robotik, insansız hava aracı, insansız sualtı sistemleri, yapay zeka ve elektrikli araç gibi alanlarda gençlerin geliştirdikleri teknolojilerin yarışacağını aktardı.



Varank, "Merakının peşinden koşan gençlere hayallerini somutlaştırma fırsatı vermek en temel önceliğimiz. Gençlerimizi bilim ve teknolojiyle buluşturarak, bu alandaki kabiliyetlerini keşfetmelerine yardımcı olmak ve onları üretmeye yönlendirmek istiyoruz. Türkiye'nin dört bir yanından yarışmalarımıza başvuran 2 bin öğrenci takımı, yaklaşık 10 bin genç yarışmacı, TEKNOFEST heyecanına ortak olacak." dedi.



Özel teknolojik ürün ve hizmetlerin de festivalde sergileneceğine işaret eden Varank, Solo Türk ve Türk Yıldızları'nın yanı sıra Türk ve yabancı gösteri gruplarının da festival süresince havacılık gösterileri sunacağını bildirdi.



Bilim insanları kurultayı TEKNOFEST'te toplanacak



Bakanlığın bağlı ve ilgili kuruluşlarının bu yıl da TEKNOFEST'te güçlü bir katılım göstereceğini anlatan Varank, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT), Türk Standardları Enstitüsünün (TSE), Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi (KOSGEB) ve Türkiye Uzay Ajansı'nın sergileyecekleri ürünler ve düzenleyecekleri etkinliklerle teknoloji buluşmasına katkı sunacaklarını dile getirdi.



Varank, "Teknoloji yarışmaları ve havacılık gösterilerinin yanı sıra TEKNOFEST kapsamında uzun bir aradan sonra ilk kez Yurt Dışındaki Türk Bilim İnsanları Kurultayı'nı da toplayacağız. Böylelikle dünyanın önde gelen üniversite ve araştırma merkezlerinde görev yapan Türk bilim insanları bir araya gelecek, bilgi ve deneyimlerini paylaşacak. Bu buluşmanın ilham verici fikirlere ve yeni iş birliklerine ev sahipliği yapacağını düşünüyorum " dedi.



Söz konusu kurultayın daha önce 2012, 2013 ve 2015 yıllarında düzenlendiğini anımsatan Varank, bu yıl düzenlenecek kurultayın "Küresel Eğilimlere Göre Yükselen Teknolojiler" ve "Bilim, Teknoloji ve Yenilik Ekosisteminin Etkinleştirilmesi" ana başlıklarında gerçekleştirileceğini bildirdi.