Türkiye mobil bankacılığını sevdi

Türkler, dijital bankacılık işlemlerinin yüzde 70’ini mobilden yapıyor. ING Uluslararası Araştırmalar’ın 13 Avrupa ülkesi, Amerika ve Avustralya’yı kapsayan Mobil Bankacılık ve Ödeme Trendleri raporuna göre; Türkiye’de dijital bankacılık işlemi yapan her 4 kişiden 3’ü hesaplarını kontrol etmek için mobil cihazlarını tercih ederken, her 5 kişiden 3’ü faturasını mobil cihazlardan ödüyor.





Her yıl IPSOS tarafından Türkiye’nin de içinde bulunduğu 13 Avrupa ülkesine ek olarak Amerika ve Avustralya’nın da dahil edildiği ve yaklaşık 15 bin kişi ile görüşülerek gerçekleştirilen ING Uluslararası Araştırmalar’ın son raporunda, mobil bankacılık ve ödeme trendleri ile ilgili sonuçlar açıklandı.



Türkiye’de dijital bankacılıkta mobil cihaz kullanımı Avrupa’ya göre daha yüksek

Araştırma sonuçlarına göre, Türkiye’de dijital bankacılığı kullanan kişilerin yüzde 76’sı hesap durumlarının kontrolünü ve bankacılık işlemlerini mobil cihazlar üzerinden gerçekleştiriyor. Bu oran, yüzde 65’lik Avrupa ortalamasının oldukça üzerinde yer alıyor. Bu yüksek oran, Türkiye’de bankacılık işlemlerinin bilgisayardan mobil cihazlara kaydığını da net bir şekilde ortaya koyuyor. Türkiye bu oranla, Amerika, Hollanda ve Belçika ile birlikte, araştırmada yer alan diğer tüm ülkeler arasında bu işlemler için mobil cihazlarını en çok kullanan 4 ülkeden birisi oldu. Benzer bir sonuç olarak, Türkiye’de dijital bankacılık kullanan kişilerin yüzde 60’ı son yaptığı fatura ödeme işlemini mobil cihazları üzerinden yaptığını ifade ederken Avrupa genelinde mobil cihazların payı yüzde 40 oranında görünüyor.



Türkiye son 1 yıl içinde internetten alışveriş yapmış olan her 3 kişiden 2’si en az ayda 1 defa internetten alışveriş yapıyor

Türkiye’de son 1 yıl içinde internetten alışveriş yapmış kişilerin yüzde 28’i en az haftada 1 defa internetten alışveriş yaptığını belirtiyor. Türkiye bu oranla; Hollanda ve Fransa’nın da içinde bulunduğu 7 ülkeyi geride bıraktı. Bu oranın en yüksek olduğu ülke ise yüzde 41 ile İngiltere oldu.



Direkt mağazadan yapılan alışverişlerdeki ödeme yöntemleri de mercek altına alınırken, Türkiye’den araştırmaya katılan kişiler son 1 hafta içerisinde yaptıkları alışverişlerin yüzde 22’sini nakit olarak, yüzde 52’sini kredi kartı ile yaparken, yüzde 20’si banka kartı (debit kart) kullandı. Avrupa genelinde nakit ve debit kart kullanımı Türkiye’ye göre daha çok revaçtayken (yüzde 32) kredi kartı kullanımı oranları Türkiye’den daha düşük (yüzde 31). Debit kartı en çok kullanan ülke yüzde 67 ile Hollanda olurken, nakiti en çok kullanan ülke yüzde 48 ile Avusturya oldu. Kredi kartı kullanımı Türkiye’den daha yüksek olan ülkeler ise yüzde 55 ile Fransa ve yüzde 54 ile Lüksemburg oldu.