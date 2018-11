Türkiye'nin dijital dönüşümüne Turkcell'den 550 proje

İSTANBUL (AA) - Turkcell, kamu ve şirketlerin dijital dönüşümüne yönelik 2018'de tam 550 projeyi hayata geçirdi.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, işletim sisteminden başlayıp en tepedeki uygulama katmanına kadar ihtiyaç duyulan tüm servis ve hizmetleri sunan Turkcell, son kullanıcı desteğini de içerecek şekilde uçtan uca çözümler oluşturuyor.

Turkcell, dijital altyapı ve teknoloji sağlayıcısı olma vizyonuyla kurumları ileriye taşıyacak kritik projelere imza atmaya devam ediyor. Kurumsal alanda uçtan uca çözüm yaklaşımını benimseyen şirket, "Dijital Entegrasyon ve BT Çözümleri" organizasyonuyla müşterilerin her türlü teknolojik ihtiyaçlarına yönelik dijital çözümleri tek noktadan sunuyor.

Farklı sektörlerden müşterilerinin ihtiyaçlarını analiz edip doğru çözümler oluşturan Turkcell; network, güvenlik ve sistem yönetimi, uygulama yönetimi, son kullanıcı desteği, veri merkezi hizmetleri, dijital dönüşüm, nesnelerin interneti, mobil uygulamalar ve mobil kullanıcı desteği gibi çözümleri iş süreçlerine uygun şekilde sunmaya devam ediyor.



Hayata geçirilen projelerle firmalar, tüm bilişim ihtiyaçlarını Turkcell'e emanet edebiliyor. Erişim hizmetlerinden, veri merkezi ve bulut hizmetlerine anahtar çözümler sunan Turkcell teknolojisiyle şirketler hiçbir yatırım bütçesine gerek duymadan dijital dönüşüm yolculuğuna çıkabiliyor.





- "Türkiye'nin dijitalleşmesine katkı sağlıyoruz"



Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Murat Erkan, "Dijital Entegrasyon ve BT Çözümleri" vizyonu doğrultusunda 2017 yılında 200'ün üzerinde projeyi hayata geçirdiklerini belirterek, "2018 itibarıyla ise proje sayısı 550'yi geçti. Bu projelerde her sektörden müşterilerimizin ihtiyaçlarını analiz edip doğru çözümü adresliyor ve proje yönetim ekibimizle çözümlerimizi iş süreçlerine uygun şekilde uygulamaya alıyoruz. Bunlara ek olarak, ülkemizi ileriye taşıyacak yeniden yapılanma süreçlerinde, kritik iş ortağı olma misyonunu benimsiyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu doğrultuda kamu sektöründe de önemli projelere imza atan Turkcell'in, sağlıkta dijital dönüşümün öncüsü olan "Şehir Hastaneleri"nde de etkin rol aldığını aktaran Erkan, Türkiye genelinde öğrencilerin yeteneklerini keşfetmek üzere Gençlik ve Spor Bakanlığı ile hayata geçen "Yetenek Tarama" projesinde de Turkcell'in imzasının bulunduğunu vurguladı.

Erkan, "Farklı sektörlerde yaptığımız yüzlerce projeyle dijitalleşmenin kurumların her seviyedeki organizasyonuna etkilerinin farkındayız. Kurumlarda da bu farkındalığı yaratmak, işlerine değer katmak ve Türkiye'nin dijitalleşmesine katkı sağlamak için Turkcell olarak çözüm ve hizmetlerimizle müşterilerimizin yanındayız." bilgisini verdi.





- İhtiyaca özel çözümler



Verilen bilgiye göre, Turkcell, kendi işini yapan kurumsal işletmelerin ihtiyaçlarına özel, sektörel dijital çözümler geliştiriyor. Bu çözümleri oluşturan parçaları, müşterilerin değişen iş ve operasyonel ihtiyaçlarını karşılamak için her geçen gün gelişim sağlayan Turkcell, teknolojinin getirdiği yeniliklerle donatıyor.

Turkcell böylece firmaların raf ürünlerindeki kullanmadıkları özellikler yerine ihtiyaçlarına uygun ve avantaj sağlayacakları fırsatlarla bir araya gelmelerine öncülük ediyor.



Turkcell’in çeyrek asırlık deneyimi sayesinde geliştirilen süreç, otomasyon ve entegrasyonu ile kurumlar, maliyetleri azaltan ve verimliliğini artıran IOT (nesnelerin interneti) çözümlerine kavuşturuluyor.

Veri odaklı anlayışların ve sensörle bütünleşik sistemlerin bir araya getirilmesini sağlayan Turkcell, işletmelerin envanter yönetimi, insan kaynakları yönetimi, güvenlik, enerji ve ulaşım dahil olmak üzere birçok alanda operasyonlarını iyileştirmesine de yardımcı oluyor.