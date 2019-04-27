Türkiye'nin dörtte üçü internete bağlı

Türk Telekom’un kurumsal sosyal sorumluluk projesi, İnternetle Hayat Kolay 2014’ten bu yana süregelen 5 yıllık ilk fazında, 300’den fazla gönüllü ile çoğu kadın olmak üzere 50 bin katılımcıya internet okuryazarlığını öğretti. Aldıkları eğitimler sonrasında ülke sınırlarını aşan; Japonya’dan, Amerika’ya ürettikleri el işi ürünlerini satan kadınlar birer başarı örneği oldular.



Proje kapsamındaki eğitimlerde; temel internet kullanımı, güvenli internet, e-devlet, e-nabız, internet bankacılığı ve online alışveriş, satış gibi internetin hayatı kolaylaştıran yönleri öğretildi. Eğitimler sadece katılımcıların değil, aile bireylerinin ve çevrelerinin de internetin avantajlarını daha etkin tanımalarında ve bilinçli kullanmalarında yardımcı oldu.



Projenin yeni döneminde kadınların üretime ve istihdama katılım oranlarını yükseltme hedefiyle ülke kalkınmasına desteklerini sürdüreceklerini belirten Türk Telekom CEO’su Dr. Paul Doany, “Türkiye’deki internet kullanımının yüzde 72’ye çıkması adına İnternetle Hayat Kolay gibi projeler büyük önem taşıyor. Ülkenin dijital dönüşümünü destekleyen projemizin 5 yılını önemli başarı hikayeleri ile tamamlamanın gururunu yaşıyoruz. Önümüzdeki dönemde de kadınlarımıza verdiğimiz desteği devam ettirerek üretime ve istihdama katılım oranlarını yükseltmek için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.



Türk Telekom, Habitat Derneği ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ile olan işbirliği kapsamında yürüttüğü kurumsal sosyal sorumluluk projesi İnternetle Hayat Kolay’ın 5 yılda elde ettiği başarı hikayelerini paylaştı. İnternetle Hayat Kolay projesi ile 2014 yılından bu yana kalkınmada öncelikli illerdeki kadınlar başta olmak üzere henüz internetle tanışmamış veya yeterince tanımayan bireylere internet okuryazarlığı eğitimleri verildi.



Sürdürülebilir ekonomik büyüme ve toplumsal kalkınma için temel itici güç olan bilişim teknolojilerinin herkes tarafından erişilebilir olması hedefi ile yola çıkan Türk Telekom, proje kapsamında Türkiye’nin 81 ilinde yüzde 61’i kadın olmak üzere 50 bin kişiye yüz yüze internet okuryazarlığı eğitimleri verdi.



300’den fazla gönüllü eğitmen, proje katılımcılarına e-devlet ve e-nabız hizmetlerini kullanma, online bankacılık, internetten alışveriş yapma, sosyal ağları kullanma gibi temel internet kullanımının yanı sıra; işlerini internette daha geniş kitlelere tanıtma ve duyurma, satış yapma, internette bilgi edinme, haber okuma gibi internetin hayatı kolaylaştıran diğer fonksiyonlarını da öğretti.



İnternetle Hayat Kolay’da sıra yeni projelerde!



Türk Telekom CEO’su Paul Doany, TÜİK verilerine göre, 2014’ten bu yana Türkiye’deki internet kullanımının yüzde 48’den yüzde 72’ye yükseldiğine ve kadınların internet ile bilgisayar kullanım oranlarının sırasıyla, yüzde 38’den yüzde 65’e ve yüzde 39’dan yüzde 50’ye çıktığına dikkat çekti. Doany, internet kullanımı oranlarının artmasında ve farkındalık sağlanmasında Türk Telekom’un da kurumsal sosyal sorumluluk projesi olan İnternetle Hayat Kolay gibi çalışmaların büyük önem taşıdığına değinerek; Türkiye’nin doğusu ile batısı, kentsel bölgeleri ile kırsal bölgeleri arasında gözlemlenen dijital uçurumun kadınların işgücüne katılım oranlarında da kendini gösterdiğine dikkat çekti.



Türk Telekom CEO’su Dr. Paul Doany, “Projenin beş yıllık süresi boyunca Türkiye’nin dijital dönüşümü kapsamında ülkenin bilgi toplumuna geçiş sürecine, elde ettiği büyük başarılar ile önemli ölçüde katkı sağlayan İnternetle Hayat Kolay projesinin yeni döneminde de kadınlara olan desteğini sürdüreceğini açıklamanın mutluluğunu ve heyecanını yaşıyorum. İnternetle Hayat Kolay projesini başarıyla tamamlamamızın ardından yeni döneminde kadınların bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanım kapasitelerini yeni projelerle geliştirip zenginleştirerek üretime ve istihdama katılımlarını artırmayı hedefliyoruz” dedi.



Dünya ve Türkiye basın gündeminde sıkça yer alan, dünyanın en prestijli kuruluşları tarafından “En İyi Sosyal Sorumluluk Projesi” seçilen, Birleşmiş Milletler’in “Business Call to Action” ve 2018’deki G20 Zirvesi Kapsayıcı İş Modelleri Raporu’na örnek proje olarak giren İnternetle Hayat Kolay projesi yeni döneminde kadınlara verdiği desteği sürdürecek.



Proje sayesinde girişimlerini dünyaya açan katılımcılarımızdan örnekler:



Proje kapsamında verilen destek ve eğitimlerin sonrasında e-ticaret ile tanışarak işlerini büyüten ve hatta dünyaya açılan başarılı kadınlardan bir tanesi olan Semihe Şengül, 70 yaşında iş dünyasına atıldı. İnternetle tanıştıktan sonra reçel, salça, erişte gibi kendi ürettiği ürünleri internetten satmaya başlayan Semihe Teyze kısa süre içinde ürünlerini birçok şehre ve Amerika’ya kadar pek çok ülkeye sattı.



Şanlıurfa’da eğitimlere katılan Sıdıka Cengizer ise internetle tanıştıktan sonra kendi diktiği gelinlikleri Japonya dâhil olmak üzere birçok ülkeye sattı. Terziliğin yanında bitkisel kozmetik ürünlerin satışını da yapan Sıdıka Hanım’ın ürettiği kozmetik ürünler Türk Standartları Enstitüsü’nden ilk helal sertifikalı bitkisel kozmetik ürün belgesi alarak büyük bir başarıya imza attı.



6 çocuk annesi olan 41 yaşındaki Sibel Sarı, oto ve halı yıkama işini internetle tanıştıktan sonra büyüttü ve diğer kadınlara iş imkânı yarattı. Sarı bugün, toplam 25 kadın çalışanıyla hem geniş kitlelere ulaşarak siparişlerini artırmış, e-devlet ve internet bankacılığı gibi uygulamalarla da işlerini düzenleyerek kolaylaştırmış durumda.



Ardahan’ın Posof ilçesi Baykent köyü Muhtarı olan Özgül Önder, köyündeki çalışmaları artık sosyal medya üzerinden paylaşıyor. Köyündeki caminin fotoğraflarını paylaşarak bakım ve onarım ihtiyaçlarını köy sakinleri ile birlikte gideren Özgül Hanım, vatandaşların sorunlarına e-devlet üzerinden çözüm getirildiğini de belirtti.



Manisa’nın Soma ilçesi Yırca köyünde doğal sabun üretimi yapan Nazmiye Suer, proje kapsamında aldığı eğitimler sayesinde siparişlerini artık internet üzerinden gerçekleştiriyor. Öncesinde siparişlerin takibinde sıkıntılar yaşayan Nazmiye Hanım, aldığı eğitimler sayesinde artık işini kolaylıkla takip edebiliyor.



Rakamlarla İnternetle Hayat Kolay

Projeye katılanların %61’i kadın. 30.500 kadın, 19.500 erkek olmak üzere toplam 50.000 kişiye yüz yüze internet okuryazarlığı eğitimi verildi.

Katılımcıların eğitimlerden memnuniyet oranı %89 oldu.

Eğitimlerde en çok faydalanılan içerik olarak e-devlet kullanımı, bilgi edinmek ve online hastane randevusu öne çıktı. Eğitimler sonrası katılımcılar arasında e-devlet, online sağlık randevusu gibi e-hizmetlerin kullanımı %91’e yükseldi.

Eğitimlerde en çok faydalanılan içerik olarak e-devlet kullanımı, bilgi edinmek ve online hastane randevusu öne çıktı. Eğitimler sonrası katılımcılar arasında e-devlet, online sağlık randevusu gibi e-hizmetlerin kullanımı %91’e yükseldi. Eğitimler sonrası katılımcıların online bankacılık ve internetten alışveriş kullanımı %70’e yükseldi.

Eğitimler sonrası sosyal medya hesaplarının kullanımı, görüntülü konuşma, internetten haber okuma oranı %86’ya yükseldi.

İş sahibi olan katılımcıların %83’ü, eğitimlerin işlerini daha kaliteli yapmasını sağladığını belirtti.

Ürün satan katılımcıların %57’si aldığı eğitimin satış yapmalarını kolaylaştırdığını söyledi.

Eğitim öncesi var olan “internetin çocuklar için tehlikeli, evlilikler için sakıncalı olduğu” önyargısı gibi olumsuz tutumlar %40 oranında olumlu yönde değişti.

Eğitimler sonrası mobilden internet kullanım oranı %80’e yükseldi.