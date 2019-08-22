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Türkiye'nin ilk Wi-Fi 6 denemesi

Türk Telekom, sunmuş olduğu yüksek hızda sabit interneti ev içinde kablosuz olarak müşterilerine sunmak üzere Wi-Fi 6 teknolojisini Türkiye’de deneyen ilk operatör oldu.

Türkiye'nin ilk Wi-Fi 6 denemesi
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Türkiye’nin lider bilgi ve iletişim teknolojileri şirketi Türk Telekom, Acıbadem yerleşkesinde kurulan test laboratuvarında ilk kez denediği Wi-Fi 6 (802.11ax) teknolojisiyle bir önceki nesil olan 802.11ac’ye göre 2,5 kat daha yüksek hıza ulaştı. Türk Telekom, altıncı nesil Wi-Fi standardı Wi-Fi 6 teknolojisini Türkiye’de ilk kez deneyen ve başarıyla bu testi gerçekleştirebilen ilk operatör oldu. Türk Telekom, Wi-Fi 6’yı destekleyecek yeni modemlerinin teknolojik özellikleri sayesinde daha geniş bir kapsama alanına, daha yüksek hızlarda kablosuz internet ulaştırabilecek. Ayrıca Wi-Fi 6, eski nesillere göre daha düşük güç tüketimi sağladığından Wi-Fi’a bağlanan akıllı telefon ve taşınabilir bilgisayarlarda “daha uzun pil ömrü” sunacak.

“Türk Telekom yine bir ilki başardı”

Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç, Türk Telekom olarak Intel ile yeni kablosuz iletişim standardı Wi-Fi 6 teknolojisini Türkiye’de ilk kez denediklerini açıkladı. Kıraç, “Wi-Fi 6’lı modemlerin, akıllı telefon ve taşınabilir bilgisayarların yaygınlaşması ve kablosuz ağ performansının artmasıyla, iş, eğlence, güvenlik, akıllı ev konseptli her türlü uygulama yüksek kapasiteli kablosuz ağlar üzerinden kullanılabilecek. Türk Telekom bu yöndeki ilk ve en önemli adımı atarak teknoloji ve inovasyondaki liderliğini bir kez daha gösterirken, müşterilerini de yeni teknolojilerle tanıştırmanın gururunu yaşayacak” dedi. 

Türk Telekom geleceğin “loT” dünyasına hazırlık yapıyor

Türk Telekom’un yüksek hız ve konfor beklentisindeki müşterileri için özelleştireceği yeni nesil kablosuz modemleri sayesinde interaktif online oyunlar, video konferanslar, sanal gerçeklik (VR), artırılmış gerçeklik (AR), 4K-8K video iletimi gibi birçok popüler eğlence ve iş aracının önündeki gecikme ve kesinti engelleri tarihe karışmış olacak. Yüksek hızlı Wi-Fi 6 modemler sayesinde gecikmelerde yüzde 75 oranında iyileşme olacak. Ayrıca Wi-Fi 6 teknolojisi bir önceki nesle göre desteklediği cihaz kapasitesini 4 kat artırdığından, yakın gelecekte hayatın her alanında karşımıza çıkacak olan IoT (nesnelerin interneti) cihazlarının sorunsuz çalışmasına olanak sağlayacak.

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