Türkiye’de üretilecek QR Kod sistemi dünyaya ihraç edilecek

Türkiye'nin son dönemde vurguladığı milli ve yerli düşünce olgusuyla birlikte teknolojide ulaşılan yerlilik oranı, hayata geçirilen yeni projeler, yurtdışındaki Türk firmalarının da ilgisini çekmeye devam ediyor. Talep ve ihtiyaçlar doğrultusunda güvenlik alanında yeni bir sistem geliştiren Fransa merkezli Türk firması Zifort Immatriculation, QR kodlu plaka yöntemiyle emniyet güçlerinin işini kolaylaştırmaya hazırlanıyor. Ülkemizde başlatılan yerli teknoloji atağına destek vermek isteyen firma üretim üssü olarak ise Türkiye’yi kullanacak.

Zifort Immatriculation Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Demirbaş ‘’ Geliştirdiğimiz sistemle birlikte amacımız öncelikle ülkemizdeki emniyet güçlerinin işlerini kolaylaştırmak. Hedefimizde üretimi Türkiye’ de gerçekleştirerek dünyaya bu teknolojiyi satmak var. Bununla ilgili Yozgat’ta 4.8 milyon TL’lik bir yatırım yaptık. Hem ülkemizi bu alanda dünyada söz sahibi yapmak hem de istihdamımıza katkı sağlamak adına çalışmalarımıza devam ediyoruz. İlk defa bu sistemi 2 yıl önce, gelen talepten ötürü, bir orta doğu ülkesi icin geliştirdik. Artan talepler doğrultusunda Türkiye’de oluşturacağımız üretim ağıyla bu teknolojiyi dünyaya ihraç edeceğiz‘’ dedi.

Yozgat’ta üretime geçilmesi planlanan yeni nesil QR kodlu teknolojiye dikkat çeken Demirbaş ‘’ Geliştirdiğimiz sistemle birlikte emniyet güçleri tarafından QR kodunun okutulmasıyla aracın ruhsat, muayene ve sigortasının güncel olup olmadığı bilgileri anında görünürken, herhangi bir çalıntı araç durumunda ise hızlı bir şekilde müdahale edilebilmesine olanak sağlanıyor. QR kod sayesinde plakanın gerçek olup olmadığını da aynı zamanda tescil etmiş oluyoruz ‘’ diye konuştu.

Dünya plaka sektörüne ilişkin görüşlerini de paylaşan Abdullah Demirbaş, sözlerini şöyle tamamladı: ‘’ 28 avrupa ülkesinde pazar büyüklüğü 700 milyon avroya ulaşmış durumda. Ortalama olarak her yıl sektörde yüzde 2’ lik bir büyüme gerçekleşiyor. Avrupa’ da plaka satış rakamları 150 milyon adete yaklaştı. Seri üretime geçildiğinde güvenlik ağı açısından önem arz eden QR kod teknolojisini kullanmaya başlayan ülkelerin sayısının hızla artacağını düşünüyoruz. Bizlerde gerekli yatırımları gerçekleştirdiğimiz takdirde bir çok alanda olduğu gibi yeni nesil plaka teknolojisinde de dünyada söz sahibi olacağız’’.



