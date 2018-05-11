Türkiye’deki ilk deneyim mağazasını hizmete açtı Siemens Ev Aletleri, Türkiye’deki ilk yeni nesil “deneyim” mağazasını Ankara Beytepe’de hizmete açtı. Beyaz eşya sektörünün başarılı isimlerinden Güreller ev sahipliğinde gerçekleşen açılış törenine Siemens Satış Başkan Yardımcısı Haluk Çelebioğlu ve BSH Türkiye Pazarlama Başkan Yardımcısı Alper Sengül katıldı.

GAZETE EKONOMİ - Siemens Satış Başkan Yardımcısı Haluk Çelebioğlu, törende yaptığı konuşmada Türkiye’deki ilk deneyim mağazasının Siemens için Türkiye’nin önemini ortaya koyduğunu vurguladı. Çağımızın müşterisinin artık mağazalarda ürünlere bakmanın ötesinde dokunup teknolojilerini deneyimlemek istediğini hatırlatan Çelebioğlu, Beytepe deneyim mağazasını bu beklentileri karşılamak üzere özel olarak tasarladıklarını söyledi. Çelebioğlu, “Siemens markasının üstün ürün özelliklerini, yenilikçi teknolojileri, tasarım çizgisini, kullanıcılarına seçme özgürlüğü sunan zengin ürün çeşitliliğini vurguladığımız, müşteri deneyimini odağımıza aldığımız bu yeni nesil mağazacılık modeli ile daha geniş alanlarda tüketicilerin ürünleri deneyimleyerek, keyifle ağırlanarak ve dijital çağın altyapısını ve yeniliklerini kullanarak satın alma tecrübesi yaşamalarını hedefliyoruz” diye konuştu.



Tüketiciler deneyim mağazasında tüm ürünleri yakından inceleme şansı bulacak



Siemens Ev Aletleri’nin Türkiye’deki ilk deneyim mağazası için, Türkiye’nin kalbinde yer alması nedeniyle başkent Ankara özellikle tercih edildi. Beytepe’deki yeni Siemens deneyim mağazası 300 metrekarelik bir alana yayılıyor. Mağazada canlı mutfak, solo ve ankastre tam otomatik kahve makineleri / kahve deneyim alanı, küçük ev aletleri / elektrikli süpürge deneyim alanı, Siemens’in tüketicilere kişiselleştirilmiş servis, ürün ve çok farklı deneyimler sunabileceği home connect (bağlı ürünler) deneyim alanı ve her ürün grubu için ayrılmış öne çıkarılan ürün özeliklerinin daha detaylı anlatıldığı deneyim alanları bulunuyor. Mağazada home connect alanında dokunmatik 22 inç ekran ve yeni ürünlerle ilgili bilgilere hızla ulaşmayı sağlayan dijital ekranların yer aldığı prestij duvarının yanı sıra bu ürünlere tablet ile ulaşım gibi teknolojik uygulamalar da bulunuyor.

Siemens Ev Aletleri, önümüzdeki dönemde Türkiye’de yeni deneyim konseptine uygun, kullanıcılarını daha geniş alanlarda ağırladığı ve onları en yeni teknolojilerle buluşturduğu, içinde bulunan ürün deneyim alanlarına sahip yeni satış noktalarını farklı lokasyonlarda da hayata geçirmeyi planlıyor.



“Akıllı ev aletleri pazarı büyüyor”



Siemens Satış Başkan Yardımcısı Haluk Çelebioğlu, “Akıllı ev aletleri Türkiye’de son birkaç yıl içinde hayatımıza girmeye başladı. 2022 yılı sonuna kadar dünyada akıllı ev aletleri pazarının 4 katına kadar büyüyeceği tahmin ediliyor. Türkiye için beklentimiz bu büyümenin çok daha fazla olacağı yönünde. Biz de 2017 yılı başı itibari ile akıllı ev aletlerimizi bayilerimizden tüketiciye sunmaya başladık. Akıllı ev aletleri ile tüketicilerin değişen ihtiyaç ve beklentilerine daha iyi cevap verebilmek için, cihaz odaklı olmanın yanı sıra dijital servis ve ürünleri de akıllı ev aletleri ile entegre bir şekilde tüketiciye sunma yönünde önemli adımlar atmaya başladık. Bu stratejimiz ile tüketicilerin davranış ve kullanım alışkanlıklarını yakından takip ederek onlara kişiselleştirilmiş servis, ürün ve deneyimler sunabilir hale geleceğiz” dedi.