Türkiye’nin doğru adres sıkıntısı var

Harita tabanlı bilişim sistemleri geliştiricisi Başarsoft, firmalar için sunduğu yenilikleri İstanbul’da ilk kez düzenlediği ‘Başarsoft Teknoloji Günü’ etkinliğinde tanıttı. Radisson Blu Hotel’de gerçekleştirilen etkinliğe; banka, akaryakıt, fast food, eczane, beyaz eşya ve e-ticaret gibi sektörleri temsil eden 70’in üzerinde firmanın yönetici ve IT direktörü katıldı. Etkinlikte, Başarsoft’un kullanımda olan 10 ayrı hizmeti ayrıntılı bir şekilde anlatıldı. Ayrıca yeni bir ürün olan Autocomlite de tanıtıldı. Autocomlite ürünü sayesinde bankalar, sigorta ve kargo şirketleri gibi adresle çalışan firmaların adres altyapısının doğru konumlandırılması ve sınıflandırılması sağlanıyor. Bu sistemi kullanan birçok banka, e-ticaret ve kargo firmalarıyla görüşmeler gerçekleştirildi.



“ÇÖZÜMÜ TEK BAŞARSOFT SUNUYOR”

Teknoloji Günü etkinliğini değerlendiren Başarsoft CEO’su ve YASAD (Yazılım Sanayicileri Derneği) Yönetim Kurulu Üyesi Alim Küçükpehlivan, Türkiye’nin adres ve harita sorununa çözümlerini etkinlikte paylaştıklarını belirterek, “Bankalar, sigorta şirketleri, kargo şirketleri bunlar her gün sokakta yüzbinlerce noktaya dokunuyorlar veya bir şeyleri hareket ettiriyorlar. Ve her birinde bir adres var. Ya senin evine gelen bir kargo var ya senin götürdüğün bir fatura var ya senin şikayetçi olduğun bir hizmet var ve bununla ilgili iş var. Bunların hepsi doğru adres doğru konum istiyor. Türkiye’de bu konuda çok ciddi sıkıntı var. Başarsoft bunu çözen tek firma” dedi.



“100’ÜN ÜZERİNDE YAZILIMCIMIZ VAR”

Başarsoft’un en önemli özelliklerinden birinin de 100’ün üzerinde üst düzey yazılımcıya sahip olması olduğuna işaret eden Başarsoft CEO’su Alim Küçükpehlivan, “Başarsoft olarak, 2017 yılını bir önceki yıla göre büyüyerek 250 çalışan ve 40 milyon TL ciro ile kapattık. Temel iş alanlarımız olan dijital harita üretimi, akıllı şebeke yönetimi yazılımlarının yanında, yeni alanlarda ürünler geliştirmek için AR-GE çalışmalarına devam ediyoruz” diye konuştu. Yazılımın en az nakit sermayeye ihtiyaç duyan, Türkiye’nin genç nüfusu ile çok uyumlu bir gelişme alanı olduğunun altını çizen Alim Küçükpehlivan, şöyle devam etti: “Türkiye’nin inşaata dayalı büyümeden yazılıma dayalı büyümeye geçmesi durumunda hedeflediğimiz büyüme, milli gelir, ihracat rakamlarına ulaşabilmesi mümkün hale gelecektir. Endüstri 4.0 ile üretimdeki ucuz işgücü avantajları da artık tüm dünyayı eşit hale getirdiğinden, yazılım gibi ileri teknoloji alanlarına yatırım yapmayan tüm ülke ve şirketler gelecekte sadece tüketici konumuna düşeceklerdir.”