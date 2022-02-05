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Türkiye’nin en hızlı büyüyen 100 şirketi belli oluyor

Türkiye’nin en hızlı büyüyen 100 şirketini belirlemek amacıyla Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde ve Vodafone Business sponsorluğunda düzenlenen ‘Türkiye 100’ programında satış gelirlerini en yüksek oranda artıran ilk 100 şirkete ödülleri takdim edilecek.

Türkiye’nin en hızlı büyüyen 100 şirketi belli oluyor

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV), TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (ETÜ) iş birliğinde ve Vodafone Business sponsorluğunda gerçekleştirilen TOBB Türkiye 100 programı kapsamında, Türkiye’nin en hızlı büyüyen şirketlerine ödülleri 8 Şubat Salı günü düzenlenecek törenle verilecek.

Bu yıl 7’ncisi gerçekleştirilen programa başvuran şirketlerin 2017-2019 dönemindeki satış gelirleri üzerinden yapılan değerlendirme ile en hızlı büyüme gösteren 100 şirket belli olacak. Listeye giren şirketlere ödüllerinin verileceği TOBB İkiz Kulelerdeki törene; Ticaret Bakanı Mehmet Muş, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve Vodafone Türkiye CEO’su Engin Aksoy katılacak.

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Anahtar Kelimeler:
TEPAVTOBBTürkiye Odalar Ve Borsalar BirliğiVodafone TürkiyeEngin Aksoy
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