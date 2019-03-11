Türkiye’nin en popüler 10 sitesinden biri seçildi

İki yıl önce yaptığı dijital dönüşümle daha da kullanıcı dostu bir platform haline gelen Cimri.com, 400’ün üzerindeki mağaza sayısı ve 15 milyon 87 bine ulaşan aylık ziyaretçi sayısıyla başarı hikayeleri yazmaya devam ediyor. Sitelerin ziyaretçi trafiği için gerçeğe en yakın verileri sunan analiz sitesi SimilarWeb’in 2018 kapanış sıralamasındaki Türkiye dijital eğilim verileri gösteriyor ki, 2 yılda 9.7 kat gelir artıran Cimri.com aldığı trafikle en popüler 10 site arasında yer alıyor.



İnternet dünyasında, kişilerin gerçekleştirdiği hareketlilik büyük önem taşıyor. Yüksek trafiğe sahip sitelerin kendilerine gelen trafiği analiz etmesi, potansiyel trafik kaynaklarını tespit etmesi hem sürdürülebilirliği hem de popülerliği açısından çok önemli. İnternet ölçme ve karşılaştırma sitesi olan SimilarWeb, mobil uygulama ve web sitesi odaklı global pazar bilgisi sunarak, dijital ürünlerin performans ve büyüme trend takibi için kullanılabilen dünyanın en iyi rekabet ve performans analiz araçlarından biri. SimilarWeb verilerine göre; aranılan ürünleri, alışveriş sitelerinin hangi fiyatlarla sunduğunu listeleyen Cimri.com, 2018 yılını aldığı trafikle en çok ziyaret edilen popüler 10 site arasında kapattı.



İki yıl önce yaptığı dijital dönüşümle daha da kullanıcı dostu bir platform haline gelen Cimri.com, mobil arayüzünü yeniledi ve fiyat alarmı, tavsiye sistemi gibi farklı ve müşterilerin ihtiyacını çözecek ek hizmetler de sunmaya başladı. Cimri.com’un toplam ziyaretçi sayısı, 2018 yılında yüzde 112 artarak 93 milyon 785 bin 404’e ulaştı. Toplam ürün sayısı 2018’de 3,4 milyon olan Cimri.com’un toplam kategori sayısı 2 bin 401 ve aktif mağaza sayısı ise 405 oldu.



1 aylık ziyaretçi sayısı 15 milyon 87 bin



Amazon.com, AliExpress.com gibi e-ticaret pazarının büyük oyuncularının yer aldığı SimilarWeb’te 2018 yılını aldığı trafikle en çok ziyaret edilen popüler 10 site olarak kapatan Cimri.com’a gelen 1 aylık ziyaretçi sayısı toplamı 15 milyon 87 bin oldu. Cimri.com, online alışveriş yaparken ürün karşılaştırması yaparak zamandan tasarruf etmek ve en uygun fiyatlı ürüne, kolayca erişmek isteyen tüketiciler için Türkiye’nin en iyi platformu olma özelliği taşıyor. SimilarWeb verilerine göre, Cimri.com Türkiye’nin 10., dünyanın ise 4.541. sitesi...



Cimri.com’un en fazla ziyaretçi aldığı şehir yüzde 29,72 ile İstanbul olurken onu yüzde 15,94 ile Ankara, yüzde 9,22 ile İzmir, yüzde 5,23 ile Adana ve yüzde 4,05 ile Bursa izledi. Platformda en çok ziyaret alan kategoriler cep telefonları, televizyonlar, dizüstü bilgisayarlar, buzdolapları, çamaşır makineleri ve bebek bezi olurken en çok artış yaşanan kategori çamaşır deterjanı oldu. Ayrıca Cimri.com’dan en fazla ziyaret alan sayfalar ise Amazon, ePTT AVM, GittiGidiyor, Hepsiburada, n11.com ve Trendyol oldu.



2 yılda 9.7 kat gelir artırdı



Cimri.com Genel Müdürü Serkan Koç, Cimri.com’un başarılı büyüme süreci hakkında şu bilgileri paylaşıyor: “E-ticaret, her geçen gün katlanarak büyüyor. Dünyanın en büyük e-ticaret sitelerinin Türkiye’ye gelmesi bunun önemli bir işareti. Bu kadar çok büyük oyuncunun olması noktasında kullanıcıların biraz kafası karışıyor. Biz bu karışıklığı, tek bir ekrana toplayarak gideriyoruz. 10 yıllık bir şirket olarak başa baş noktasında karlılığa ulaşma başarısını yakaladık. 2 yılda 9.7 kat gelir artırdık. E-ticaret sektörünün büyük oyuncularıyla birlikte en popüler 10 site arasında yer almak bizim için büyük bir başarı ve gurur kaynağı” diyor.