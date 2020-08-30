Türkiye’nin finans sektörü teknoloji lideri oldu

Türkiye'de bilişim teknolojileri geliştiren ve çözüm sunan şirketlerin değerlendirildiği ve bu yıl 21’incisi düzenlenen Bilişim 500 araştırmasının sonuçları, dijital ortamda gerçekleştirilen ödül töreniyle açıklandı. Türkiye’nin öncü teknoloji şirketi Softtech, Bilişim 500 ödül töreninden, Yılın Finans Sektörü Yazılım kategorisi birincisi olarak döndü.

“Yaşanan pandemi sürecine en hızlı uyum sağlayan kurumlardan biriyiz”

Softtech ailesi olarak aldıkları ödül dolayısıyla son derece mutlu olduklarını belirten Softtech Genel Müdürü M. Murat Ertem, “Pandemiyle birlikte tüm dünyanın yanı sıra ülkemizde de son dönemde artan teknoloji yatırımları ile yeni nesil teknolojiye ve dijitale büyük bir yönelim oldu. İnsanlar ödemelerden alışverişlerine kadar iş ve sosyal hayatlarını teknolojinin sunduğu çözümlerle devam ettirdi. En riskli anlarda insanlık için son derece önemli çözümler üreten firmaların hayata geçirdiği yatırımların faydaları bu dönemde bir kez daha anlaşıldı. Hayatımızı ve yaşam şeklimizi etkileyen bu durum Türkiye finansal teknoloji pazarını da etkiledi. Teknoloji şirketi olarak yaşanan sürece en hızlı uyum sağlayan ve çözüm sunan kurumların başında geliyoruz. Ülkemiz de finansal teknoloji anlamında dünyanın çok ilerisinde bir performans sergiliyor” dedi.

“Finans sektörüne ulusal ve uluslararası anlamda esnek ve etkili çözümler üretebiliyoruz”

Yaşadığımız sürecin, farklı fırsatları ve odaklanılması gereken konuları anlama ve değerlendirme noktasında birçok şirkete yol göstereceğini sözlerine ekleyen Ertem, “Softtech olarak, 1400’den fazla profesyonel kadromuzla San Francisco, Şanghay ve Almanya’da yer alan teknoloji iştiraklerimiz ile Türkiye’nin yanı sıra dünyadaki teknoloji trendlerini yerinde takip ediyor, finans sektörüne ulusal ve uluslararası anlamda esnek ve etkili çözümler üretebiliyoruz. Bankacılık ve finans sektöründeki tecrübelerimizi, farklı alanlarda faaliyet gösteren iş ortaklarımızı dijitalleştirerek müşteri odaklı çözümler geliştiriyoruz. Teknoloji, inovasyon ve dijital dönüşümde Türkiye’nin öncü şirketlerinden biri olarak yaptığımız çalışmalar neticesinde Türkiye’nin en önemli teknoloji ve bilişim şirketlerinin ödüllendirildiği Bilişim 500’den, finans yazılımı gibi ülke ekonomisi ve artık toplum sağlığı için kritik bir alanda ödülle dönmek son derece mutluluk verici bir durum” dedi