Twitter'dan ABD Senatosu'na Rusya raporu

WASHINGTON (AA) - İstihbarat Komitesi Üyesi Demokrat Partili Senatör Mark Warner, Facebook'un yaptığı gibi, Twitter'ın da kendilerine Rusya'nın ABD'de düzenlenen başkanlık seçimlerinde ve öncesindeki etkinlikleri hakkında rapor vereceğini söyledi.

ABD Kongresinde yürütülen Rusya soruşturmasında, Rusya'nın seçim döneminde Başkan Donald Trump'ın kampanyasına destek verip vermediğiyle ilgili iddialar araştırılıyor.

Rusya ve Trump yönetimi iddiaları reddederken, ABD muhalefeti ve basını, Moskova yönetimi ile Trump'ın Demokratların 2016 Başkanlık adayı Hillary Clinton'a karşı birleştiğini iddia ediyor.

Muhabir: Muhammed Bilal Kenasari