Ülke savunması yeni teknolojilerle donatıldı

ANKARA (AA) - GÖKSEL YILDIRIM - Güvenlik güçlerinin teknolojik olanakları, yerli savunma sanayisi ürünleri öncelikli olmak üzere artırılıyor.

Modern bir savunma sanayisinin geliştirilmesi ve güvenlik güçlerinin ihtiyaç duyduğu silah, araç ve gereçlerin temini için faaliyet gösteren Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM), geçen yıl yoğun bir teslimat programı izledi.

Envantere dahil edilen yeni ürünlerle güvenlik güçlerinin operasyonel kabiliyetleri artırıldı, güncel tahditlere karşı yeni donanımlar kullanıma sunuldu. Türk savunma sanayisi tarafından geliştirilen ve üretilen bir dizi ürün de güvenlik güçlerinin envanterine girmeye başladı.

Kullanıma sunulan yeni silah, araç ve gereçler iç güvenlik ve sınır ötesi harekatlarda güvenlik güçleri tarafından etkin biçimde kullanıldı.

- Havadaki vurucu güç arttı

Güvenlik güçlerine geçen yıl 20 adet insansız hava aracı (İHA) ve silahlı insansız hava aracı (SİHA) teslim edildi. Bu araçlar hem istihbaratta hem de tehditlerin önlenmesinde önemli roller üstlendi. SİHA'lar, yerli olarak üretilen mini akıllı mühimmatlarla güvenlik güçlerine ateş desteği sağladı, tehditleri ortadan kaldırdı.

Mini İHA Bayraktar projesi kapsamında 40 araç güvenlik güçlerinin kullanımına sunuldu.

Döner kanat çok rotorlu İHA (multikopter İHA) projesi kapsamında 600’den fazla hava aracı güvenlik güçlerine teslim edildi.

Geçen yıl 9 adet T129 Atak helikopteri güvenlik güçlerinin kullanımına sunuldu. T129 Atak Helikopteri, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin taarruz helikopteri ihtiyacının giderilmesi amacıyla milli imkan ve kabiliyetler doğrultusunda geliştirildi. Teslim edilen helikopterler gece ve gündüz koşullarında yüksek manevra ve performans kabiliyetiyle Türk Silahlı Kuvvetleri’nin operasyonlarında etkin şekilde görev yapıyor.

- Avcı kaskı ve ASELPOD teslimatı

Atak helikopterine entegre edilmek üzere 4 adet Avcı Kaska Entegre Kumanda Sistemi prototipi teslimatı gerçekleştirildi. Sistem, gece görüş, video, semboloji gösterimi ve hassas kafa takibi özellikleri sayesinde helikopter pilotlarının durumsal farkındalığını ve görev etkinliğini arttırmak amacıyla geliştirildi. Avcı ile platform uçuş bilgileri, silah sembolojileri, hedef tespit sistemi (FLIR) ve gece görüş görüntüleri, uçuş kaskına entegre edilmiş göze yakın vizör üzerinde pilota gösteriliyor.

ASELSAN tarafından üretilen ve savaş uçakları için tasarlanan yeni nesil, çok algılayıcılı hedefleme podu ASELPOD'un 2 adet prototipi Hava Kuvvetleri Komutanlığı hizmetine verildi.



- Lojistik olanaklar arttı

Jandarma Genel Komutanlığının kullanımına 5 adet Sikorsky S-70 genel maksat helikopteri sunuldu. Sikorsky helikopterleri Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından birçok amaç için kullanılabiliyor.

Hava Kuvvetleri Komutanlığına ayrıca 2 adet A400M uçağı teslim edildi. "Uçan kale" olarak nitelendirilen A400M, 140 ton maksimum kalkış ağırlığına sahip bulunuyor. 116 tam teçhizatlı asker, 66 sedye ve 25 sıhhi eleman taşıyabilen uçak, azami 37 ton yükle görev yapabiliyor. A400M, uçak, kargo, askeri sevkiyat, tıbbı tahliye, elektronik gözetleme ve havada yakıt ikmali gibi birçok zorlu görevde kullanılıyor. Tank ve helikopter gibi harp araç gereçlerini rahatlıkla istenilen noktalara taşıyabilen uçak, yüksüz 9 bin 300 kilometre, 20 ton yükle yaklaşık 7 bin, 30 ton yükle de 4 bin 800 kilometre menzile sahip.

Erciyes Projesi kapsamında aviyonik modernizasyonuna tabi tutulan 2 adet C130 askeri nakliye uçağı Hava Kuvvetleri Komutanlığının hizmetine sunuldu.

Özel Kuvvetler UH-60 Blackhawk Helikopter Modernizasyonu Projesi kapsamında 3 adet Sayısal Harita Sistemi'nin entegrasyonu tamamlandı.

- 650'den fazla zırhlı araç teslim edildi

Kara platformlarında ise güvenlik güçlerinin hizmetine yeni zırhlı araçlar sunuldu.

Geçen yıl 200’den fazla Cobra II, 300’den fazla Kirpi, 150’den fazla Ejder Yalçın zırhlı araç güvenlik güçlerine teslim edildi.

Ayrıca 160 adet Kirpi'ye "Esnek Katmanlı Kafes Zırh" uygulandı. Böylece araçların RPG roketlerine karşı korunması sağlandı.

Fırat M60T Tank Modernizasyonu'nun dörtte biri tamamlandı. Proje kapsamında, M60T tanklarına lazer uyarı sistemi, uzaktan komutalı silah sistemi, yakın mesafe gözetleme sistemi, koruma astarı ve iklimlendirme sistemi entegrasyonu gerçekleştiriliyor.

TSK'nın hizmetine 16 zırhlı yükleyici sunuldu.

Geçen yıl 7 binden fazla MPT-76 Milli Piyade Tüfeği güvenlik güçlerine teslim edildi.

Kışla ve karargah fiziki güvenlik sistemi projesi kapsamında 16 bölgenin kabulü yapıldı.

Helikopter Engel Tespit Sistemi Projesi kapsamında 400 adet kayan harita tabanlı tespit sistemi entegrasyonu tamamlandı.

- 250'den fazla Bora ve K+ füzesi envanterde

Bora (Kaan) ve Güdümlü Kasırga (K+) füzelerinin test ve kabul faaliyetleri tamamlanarak, 200'den fazla K+ Füzesi, 50'den fazla Bora füzesi teslim edildi. Sonda roketi testi başarıyla gerçekleştirildi.

Kasırga füzesine, K+ Projesi ile güdüm ve pod kabiliyeti eklendi ve menzili 120 kilometreye çıkarıldı. Yüksek isabet ve tahrip gücüne sahip sistem, kritik nokta hedeflerini yoğun ve etkili biçimde ateş altına alabiliyor.

Uzun menzilli karadan karaya silah sistemi olan Bora füzesi ise 280 kilometre azami menzile sahip bulunuyor. Gece ve gündüz, her türlü hava ve arazi şartlarında görev yapabilen sistem, yüksek öncelikli hedefler üzerine yoğun ateş açarak manevra birliklerine etkin ateş desteği sağlıyor.

- İHASAVAR'lar görev başında

Geçen yıl araç tipi ve sırt tipi karıştırıcı sistemler ile İHASAVAR Sistemi projeleri kapsamında 500'e yakın teslimat yapıldı. Böylelikle son dönemde önemli bir tehdit haline gelen drone/insansız hava aracı tehdidine karşı önlem alınmış oldu.

Emniyet Genel Müdürlüğü Telsiz ve Jammer Sistemi Temini Projesi kapsamında 400'den fazla muhtelif tipte telsiz ve çanta tipi jammer teslimatı gerçekleştirildi.

Hisar projeleri kapsamında Aksaray’da Hisar-A Güdümlü Test Füzesi ve Hisar-O Kontrol Test Füzesi atışlı testleri yapıldı. Bu atışlarda ilk defa otonom sistemden ve füze fırlatma sisteminden dikey atış başarıyla icra edildi.

Sınır Güvenlik Sistemi Projesi kapsamında Hatay’da belirlenen iki yerde sınır güvenliğine yönelik fiberoptik sensörler, radarlar, termal kameralar, karıştırıcılar, dronesavarlar gibi teknolojik unsurlarla pilot uygulama yapıldı.

Kent Güvenliği Yönetim Sistemi Projesi kapsamında ülke çapında 73 bölgede sabit ve hareketli, multi sensör, lazer gibi çeşitli kameraların, kayıt yönetim sistemi ve plaka tanıma sistemi gibi sistemlerin kurulumu tamamlandı. Projeyle asayiş ve güvenliğe katkı sağlanması, trafik akış ve yoğunluğunu izlenmesi, elde edilen görüntüleri değerlendirerek olabilecek olumsuzluklara karşı hızlı ve etkin ek tedbirler geliştirilmesi amaçlanıyor.

- Donanmanın yeni gemileri

Deniz sistemleri alanında geçen yıl Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) Oruç Reis sismik araştırma gemisinin kabulü yapıldı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının hizmetine sunuldu.

25 Tonluk Sahil Güvenlik Botu Projesi'nde 17. Bot Sahil Güvenlik Komutanlığına teslim edildi.

İlk milli tank çıkarma gemisi TCG Bayraktar Deniz Kuvvetleri Komutanlığı hizmetine sunuldu.

Denizaltı kurtarma gemisi TCG Alemdar Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildi.

Kurtarma ve Yedekleme Gemileri Projesi'nde hem TCG Işın'ın hem de TCG Akın'ın kabulleri yapıldı.