VAN (AA) - Van'da, İran ve Türkiye'den 52 firmanın katıldığı, "Uluslararası Türkiye-İran Ar-Ge ve İnovasyon Fuarı" açıldı.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) ile Urmiye Üniversitesi arasında yapılan protokol kapsamında Ortadoğu Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen fuarda iki ülkenin bilim ve sanayi ürünleri sergilendi.

Fuar açılışında konuşan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, 2018 yılında şimdiye kadar beş fuar gerçekleştirdiklerini söyledi.

Bu fuarların Van ekonomisine doğrudan ya da dolaylı birçok katkı sağladığını anlatan Zorluoğlu, "Her yeni fuar Van'daki yatırımcıları, girişimcileri, bizleri cesaretlendiriyor. Yeni yatırımlara, yeni girişimlere teşvik ediyor." dedi.

Urmiye Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rahim Hobbe Nagi de bu tür fuarlar sayesinde Türk ve İran firmaları arasındaki ticaretin daha da gelişeceğini ifade etti.

Bu ortak projelerin iki ülke arasında yapılacak yeni projelere örnek oluşturabileceğini vurgulayan Nagi, bu yönde çalışmalar gerçekleştirmeye devam edeceklerini kaydetti.

Bu arada aynı fuar alanında, "Van Kariyer ve İstihdam Fuarı"nın açılışı da gerçekleştirildi.

Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, İŞKUR Strateji Geliştirme Daire Başkanı Mehmet Aslan, Van Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, her iki fuarın da hayırlı olmasını diledi.

Fuarlar 5 Mayıs'a kadar açık kalacak.