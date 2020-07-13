Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Manavgat TİCARET VİOP Altının Kilogramı BES fonu istatistikleri
Esnafa can suyu
Esnafa can suyu
İklimsel Turizm
İklimsel Turizm
Emlakta yeni model
Emlakta yeni model
Güvenin merkezi oldu
Güvenin merkezi oldu
603 yeni işçi alacak
603 yeni işçi alacak

Ünlü markanın reklam yüzü oldu

OPPO, Reno3 Serisi'nin reklam çekimleri için Acun Ilıcalı ile iş birliği yaptı. 'Hayatım Benim Koleksiyonum' başlığını taşıyan reklam kampanyasında, Acun Ilıcalı kızlarıyla birlikte kamera karşına geçerek kendi koleksiyonunu anlatıyor.

Ünlü markanın reklam yüzü oldu

Yeni nesil akıllı telefon modelleriyle Türkiye pazarında büyümeye devam eden OPPO, Reno3 Serisi'nin reklam çekimlerini tamamladı. Acun Ilıcalı, kızlarıyla birlikte ekran karşısına geçtiği reklam kampanyasında 'Hayatım Benim Koleksiyonum' diyerek; kendi hayatından koleksiyon değeri taşıyan anları paylaşırken; yeni OPPO Reno3 Serisi'nin üstün fotoğraf ve video özelliklerinin de altını çiziyor.

Reno3 Serisi, şafak vaktindeki ilk güneş ışığından sessiz ve yıldızlı bir geceye kadar gerçek hayattaki güzellikleri kaydetmek konusunda farklı bir deneyim yaşatıyor. Seride yer alan her iki model, devrim niteliğindeki yakınlaştırma performansı ile mobil fotoğrafçılıkta çıtayı yükseltiyor. Tüm bu özellikler, koleksiyon değerinde fotoğraflar çekilmesi için tüm sınırları ortadan kaldırıyor.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
OppoReno3Acun ılıcalı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.