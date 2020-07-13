Ünlü markanın reklam yüzü oldu

Yeni nesil akıllı telefon modelleriyle Türkiye pazarında büyümeye devam eden OPPO, Reno3 Serisi'nin reklam çekimlerini tamamladı. Acun Ilıcalı, kızlarıyla birlikte ekran karşısına geçtiği reklam kampanyasında 'Hayatım Benim Koleksiyonum' diyerek; kendi hayatından koleksiyon değeri taşıyan anları paylaşırken; yeni OPPO Reno3 Serisi'nin üstün fotoğraf ve video özelliklerinin de altını çiziyor.

Reno3 Serisi, şafak vaktindeki ilk güneş ışığından sessiz ve yıldızlı bir geceye kadar gerçek hayattaki güzellikleri kaydetmek konusunda farklı bir deneyim yaşatıyor. Seride yer alan her iki model, devrim niteliğindeki yakınlaştırma performansı ile mobil fotoğrafçılıkta çıtayı yükseltiyor. Tüm bu özellikler, koleksiyon değerinde fotoğraflar çekilmesi için tüm sınırları ortadan kaldırıyor.