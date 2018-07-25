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Üretken şekilde dijitalleşme ülkemizi ileri taşıyacak

Sponsorları arasında Medianova’nın yer aldığı KOD Ödülleri’nin dijitalleşmeyi teşvik edici boyutuna dikkat çeken CEO Serkan Sevim, “Gençlerin üreterek, yani kod yazarak katılacakları dijitalleşmenin ülkemizi ileri taşıyacağına inanıyoruz” dedi.

Üretken şekilde dijitalleşme ülkemizi ileri taşıyacak

Sponsorları arasında Medianova’nın yer aldığı, Türkiye Bilişim Vakfı (TBV) tarafından düzenlenen KOD Ödülleri’ne yönelik bir değerlendirme yapan Medianova CEO’su Serkan Sevim şunları söyledi:
 
 
 
“KOD Ödülleri Eğitim Oyunu Yarışması’na katılım gösterecek herkesi şimdiden kutluyorum. Türkiye’den bir dünya markası çıkarma hedefi ile kurulan bir teknoloji şirketi olarak, gençlerimizi kod yazarak dijital dünyaya üretici olarak katılma konusunda yönlendirmek adına bu projeye sponsor oluyoruz. KOD Ödülleri, çocuklarımızın ve gençlerimizin üretken bir dijitalleşme yolunda teşvik edilmesi ve bu şekilde ülkemizin ileri taşınması için çok önemli bir misyon üstleniyor. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da KOD Ödülleri’ni destekleyen markalar arasında bulunmaktan mutluluk duyuyoruz.”
 
 
 
KOD Ödülleri, ilkokul, ortaokul ve lise eğitim düzeylerine yönelik, matematik ve fen bilimleri alanlarında öğrenmeye katkı sağlayacak dijital oyun ya da dijital oyun fikri üretenlerin katılabildiği, toplam 90 bin TL ödüllü bir yarışma.
 
 
 
Medianova hakkında:
 
2005 yılında İstanbul’da kurulan Medianova, bulut ve streaming çözümleri sunmaktadır. Bağımsız ölçümlere göre “Türkiye’nin en hızlısı” olan CDN platformu ile Avrupa ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde de ilk üçte yer almaktadır. Kendi Ar-Ge merkezinde geliştirdiği ürün ve çözümleri sıfır hata ile çalışan altyapısı ile birleştiren Medianova, Riot Games, eBay, Turkcell, Coca-Cola, Netmarble ve BNP Paribas gibi müşterileri için günde 7 milyar işlem gerçekleştirmektedir.
 

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Anahtar Kelimeler:
Dijitalleşme
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