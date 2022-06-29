Uyum MasterERPm Days 2. toplantısı yapıldı

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Uyumsoft Kurumsal Hizmetler Genel Müdürü Özkan Metin, Uyumsoft ERP ailesi yazılımlarının tümünde yeni erp versiyon 4 uygulamasına geçtiklerini açıkladı. Cloud ve mobil tabanlı uyumERP’nin ülkemizin yanı sıra, bulunduğumuz coğrafyanın lider erp firması olarak 15 ülkede hizmet verdiğini anlatan Özkan Metin, bu yıl erp’de başarılı bir yıl geçirilmekte olduğunu kaydetti. Uyumsoft’un Temmuz ayı itibariyle 100 bin müşteriye ulaşacağını ifade eden Özkan Metin, sektör ve ölçek bağımsız işletmelerin uçtan uca dijital dönüşüm süreçlerini yönettiklerini belirtti. İkincisi yapılan toplantıların devam edeceğini ifade eden Uyumsoft Müşteri İlişkileri Direktörü Abdullah Murat, uyumERP ürün ailesindeki yenilikleri anlatmaya devam edeceklerini kaydetti.

e-Dönüşüm pazarında yüzde 15 pazar payına sahip

Uyumsoft’un e-Dönüşüm (e-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-Defter vb) uygulamalarında yaklaşık yüzde 15 pazar payına sahip olduğunu ifade eden Uyumsoft Kurumsal İş Sistemleri Teknolojileri AŞ Genel Müdürü Erhun Öçal, 1 Temmuz’da yeni mükelleflerin e-Belge uygulamalarına geçeceğini kaydederek, önümüzdeki süreçte mevcut e-Belge ürünlerine e-Adisyon, e-Poliçe, e-Dekont gibi yeni ürünlerin ekleneceğini söyledi. Uyumsoft’un ekoCari, ekoTicari, UyumYedek ürünleri hakkında bilgiler veren Erhun Öçal, Uyumsoft’un 30’u aşkın ticari ürün ailesinin, sektör ve ölçek bağımsız işletmelerin iş süreçlerine ve dijitalleşmesine yaptığı katkılar hakkında bilgiler verdi.

UyumERP çözüm ailesindeki yenilikler anlatıldı

Müşteri İlişkileri Yöneticisi Muhammet Ali Portakal’ın moderatörlüğünde, Uyumsoft yöneticileri, katılımcılara uyumERP çözümündeki yenilikleri anlattı. Toplantıda; Bulut Teknolojileri Direktörü Ramazan Öztemur, webERP, Uyumsoft DataCenter mimarisi, bulut sistem hakkında; Yazılım Arge Yöneticisi Bülent Sarı, webERP genel özellikleri ve UyumERP uygulama geliştirme platformu hakkında; Web Servis ve API Yöneticisi İlker Poyraz, müşteri API aktivasyon süreci hakkında; Raporlama ve Destek Süreçleri Yöneticisi Fazlı Akça, Dinamik Raporlama ve Portlet Yapısı hakkında; Raporlama Takım Lideri Emrah Demirbaş, İş Zekası özellikleri hakkında; Mobil Uygulama Geliştirme Yöneticisi Sinan Demir, mobil Erp’nin uygulama yapısı, genel özellikleri ve yenilikler hakkında; Yazılım Üretim Ürün ve Proje Analiz Yöneticisi Müjdat Büyüközkan, Mes Depo Otomasyonu, ekosisteme yeni kazandırılan Android El Terminalleri özellikleri hakkında ve standart maliyet ekranları hakkında; Yazılım ve Ürün Yöneticisi Sevtap Turancı, Banka Bakiyem, Dijital Damga, KVKK çözümü, İYS çözümü hakkında, Uyum Akademi Sorumlusu Lokman Tarık Dağ, yapılan eğitim çalışmaları, Yaz Staj Okulu hakkında detaylı bilgiler anlattı.